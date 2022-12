Un garçon de 1 an, dévoré vivant par un crocodile qui l’a arraché d’un canot alors que papa tentait impuissant de le combattre

Un CROCODILE a arraché et mangé un garçon d’un an d’un petit bateau alors que son père essayait frénétiquement de le combattre.

La bête de 11 pieds s’est précipitée hors de l’eau trouble alors que papa Moherat, 45 ans, attachait l’engin dans une baie sur la côte de Bornéo.

Le crocodile qui a attaqué le père et le fils en Malaisie Crédit : CEN

Les efforts de recherche et de sauvetage ont commencé à retrouver le garçon mais il est présumé mort Crédit : ViralPress

Le père du garçon a subi de graves blessures à la tête après avoir combattu le crocodile Crédit : CEN

Un appel d’urgence a été lancé vers 10h30 hier lorsque des témoins ont décrit le crocodile attaquant le père et le fils à Lahad Datu, dans la partie malaisienne de l’île.

Le chef des pompiers et des secours, Sumosoa Rashid, a déclaré: “La victime a été secourue par des membres du public, mais a subi de graves blessures à la tête et au corps, et est actuellement soignée à l’hôpital Lahad Datu.”

Il a ajouté: “Malgré tous les efforts de l’homme, il s’est retrouvé avec de nombreuses morsures et n’a pas pu empêcher son fils d’être traîné sous l’eau.

“Il existe plusieurs vidéos virales montrant comment la victime (son enfant) a été attaquée par le crocodile puis attrapée avant d’être traînée vers une rivière voisine.”

Le tout-petit est toujours porté disparu, mais il est présumé mort alors que les efforts de recherche et de sauvetage ont repris aujourd’hui après une pause pendant la nuit.

Le chef a déclaré que la police utilisait une méthode de “sauvetage en surface” pour parcourir plus d’un mile d’eau à partir de l’endroit où le crocodile a attaqué.

En novembre, un crocodile de 12 pieds a arraché la tête d’un garçon de 8 ans au Costa Rica alors qu’il était en voyage de pêche avec sa famille.

Julio Otero Fernández a été mutilé sous les yeux impuissants de sa famille horrifiée.

Un témoin oculaire a déclaré : “Cela l’a secoué (l’enfant) et lui a arraché sa petite tête.

“Puis il l’a attrapé à nouveau et l’a entraîné en dessous.”

En Indonésie, une jeune fille de 14 ans a été tuée par un crocodile alors qu’elle lavait ses vêtements dans la rivière.

Les habitants du pays en développement utilisant toujours les rivières pour se baigner et pêcher de manière primitive, la combinaison mortelle de facteurs a entraîné une augmentation du nombre d’attaques de crocodiles.

Il y a deux ans, un autre enfant a été tué par un crocodile alors qu’il nageait près de Sabah avec son ami.

L’enfant de huit ans nageait dans des eaux à moins de 20 mètres de chez lui lorsqu’un crocodile l’a attaqué.

Son ami a couru chercher de l’aide et son corps a été retrouvé deux heures plus tard près du lieu de l’attaque.

Le porte-parole de la police, Rohan Shah Ahmad, a déclaré à propos de l’incident : « Il y avait de graves blessures sur le corps du garçon, notamment à la taille, à la poitrine et au ventre.

Le jeune garçon a été déclaré mort sur les lieux.

Les efforts de recherche et de sauvetage ont repris ce matin pour retrouver le petit garçon Crédit : ViralPress