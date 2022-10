Un garçon cri apprend le pouvoir d’une bonne lettre

Pendant que la piste de pompe BMX de Nemaska ​​était en construction, le jeune Amari Coonishish vérifiait ses progrès presque tous les jours et en faisait rapport à sa mère.

“Après l’école… ou quand nous quittions la ville, quand nous rentrions en voiture, il disait:” Allons voir le parc. Allons vérifier “”, a déclaré la mère d’Amari, Nathalie Mettaweskum Coonishish.

Même s’il faisait noir, ou si Amari s’était endormi dans le véhicule, sa mère le réveillait et ils allaient vérifier l’avancée de la piste.

Selon sa mère, l’enfant de huit ans a ressenti un lien profond avec – et presque une responsabilité pour – la piste.

C’est parce que c’est à cause de lui qu’il a été construit.

Alors qu’Amari n’avait que six ans, il a écrit une lettre au chef de la communauté demandant si Nemaska ​​pouvait avoir une piste de pompage de BMX comme certaines autres communautés cries. Rouler sur une piste de pompe implique un style de conduite à vélo où un cycliste «pompe» son corps de haut en bas pour se déplacer vers l’avant sur une piste ondulée et circulaire.

La lettre d’Amari Coonishish, accompagnée d’un message du chef et du conseil, a été placée sur un panneau à côté de la piste de pompe BMX de Nemaska. (soumis par Rosalina Jolly)

« Il a essayé les autres parcs de BMX dans d’autres communautés comme Mistissini et Oujé-Bougoumou. On rangeait son vélo chaque fois qu’on avait l’occasion d’y aller », raconte sa maman.

C’est au cours du long trajet de six heures en voiture depuis la piste de BMX de Mistissini qu’Amari a demandé une piste dans son jardin, ce que sa mère lui a dit qu’ils ne pouvaient pas faire.

Après en avoir discuté avec l’aide de sa mère, Amari décide d’envoyer une demande écrite au « patron de Nemaska ​​», le chef Clarence Jolly.

“Il n’y avait pas beaucoup de mots. Il lui a fallu environ deux semaines pour le terminer”, a déclaré Mettaweskum Coonishish.

Nemaska ​​contraint de déménager

Après avoir remis sa lettre en main propre, Amari a attendu plus d’un an et demi avant que le chef Jolly ne lui dise qu’ils construisaient une piste de pompage de BMX dans sa communauté.

Dans les années 1970, les habitants de Nemaska ​​ont été les premiers Cris à être déplacés par le développement hydroélectrique et ont été dispersés pendant un certain temps parmi d’autres communautés cries de Mistissini et de Waskaganish.

Maman Nathalie Mettaweskum Coonishish, en haut à gauche, papa Shawn Coonishish, 2e à gauche, Chiiwetin, en bas à gauche et Amari, à l’avant ont assisté à la coupe du ruban du BMX pump track. (soumis par Nathalie Mettaweskum Coonishish)

Jolly lui-même est allé à l’école à Mistissini.

« Quand nous sommes rentrés chez nous après le déménagement de Nemaska… nous sommes rentrés sans rien, il n’y avait que des tentes et des tipis sur les rives du lac Champion », a déclaré Jolly, ajoutant qu’il manquait ce que les enfants de Mistissini avaient.

“Je suis heureux que mes propres enfants aient pu profiter de ce que nous avons aujourd’hui”, a déclaré Jolly.

Le mois dernier, Nemaska ​​a organisé une coupe de ruban pour la piste de pompe BMX de Nemaska ​​avec des ateliers sur la sécurité à vélo.

Depuis lors, il a été un grand succès auprès des jeunes de la communauté.

“Jusqu’à présent, nous avons eu beaucoup de commentaires positifs de la part des parents et des cyclistes”, a déclaré Rosalina Jolly, superviseure du centre jeunesse.

“Les parents ont dit qu’ils étaient reconnaissants que les enfants aient un endroit où aller”, a-t-elle déclaré.

Membres de la communauté de Nemaska, dont Nathalie Mettaweskum Coonishish, cinquième à partir de la gauche, et Amari, rangée du bas à gauche. (soumis par Nathalie Mettaweskum Coonishish)

Le conseil des jeunes a reçu le mandat d’entretenir la piste et a installé des panneaux avec des règles de sécurité et une photo de la lettre d’Amari qui a tout déclenché.

Amari s’est blessé après l’un de ses premiers voyages sur la piste de pompe BMX. Il s’est fracturé la jambe et a dû porter un plâtre pendant plusieurs semaines.

Sa mère a dit qu’elle espère qu’il a appris une importante leçon de sécurité.

“[Amari] n’a peur de rien », a déclaré Mettaweskum Coonishish.

“Il aime la vitesse et les sauts en hauteur, les choses qui impliquent la vitesse, les motos hors route et le BMX, ce sont ses intérêts”, a-t-elle déclaré.