Un garçon chinois pleure de frustration en enseignant les mathématiques à sa sœur, la vidéo devient virale

Une vidéo d’un garçon, en Chine, pleurant de frustration en enseignant les mathématiques à sa petite sœur est devenue virale. La vidéo a été publiée par la mère des enfants vus dans le clip, a rapporté le South China Morning Post. La mère identifiée comme Zhong a déclaré que son fils s’était volontairement porté volontaire pour aider sa petite sœur à faire ses devoirs de mathématiques. Cependant, le garçon n’avait aucune idée que cela deviendrait une expérience ennuyeuse pour lui.

Zhong a déclaré que son fils était doux au début, mais l’expérience est rapidement devenue ennuyeuse lorsque la jeune sœur a refusé de suivre ses instructions. Cela devint si écrasant que le garçon se mit bientôt à pleurer pour exprimer son mécontentement. Dans le clip viral, le garçon aborde la situation avec sa mère, “Je lui ai dit directement la réponse qu’il y a trois angles droits sur cette photo, mais elle a quand même insisté sur le fait qu’il y avait deux angles droits.” Le garçon tient la chaise de sa sœur et se penche dessus, il pointe : « Je lui ai indiqué les trois angles. Elle était si têtue qu’elle a toujours dit qu’il n’y en avait que deux. À la fin, la mère dit en plaisantant à son fils : “Tu n’es pas non plus qualifié comme enseignant.”

On peut également voir la sœur cadette sangloter pendant que le frère continue de se plaindre à sa mère.

La vidéo virale a accumulé plus de huit millions de vues sur la plate-forme chinoise de médias sociaux, Douyin. Le clip a également été publié plus tard sur Instagram.

Un barrage d’internautes a laissé tomber des réponses hilarantes sur le clip. Un utilisateur a écrit : « Les maths font vraiment pleurer tout le monde », un autre a commenté : « J’ai pleuré de rire. Mes professeurs de mathématiques ont dû ressentir cela. Un utilisateur a plaisanté : “Je ne sais pas à qui je devrais m’identifier davantage avec le garçon ou la fille, car j’ai été dans les deux situations”, a ajouté un autre : “Les mathématiques peuvent être frustrantes, nous pouvons tous nous identifier.”

