Un garçon canadien à la langue jaune vif a reçu un diagnostic de virus rare « Epstein-Barr »

Un garçon canadien de 12 ans a été diagnostiqué avec une maladie rare où sa langue devient jaune. Selon les rapports publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM), le garçon a été diagnostiqué avec la maladie des «agglutinines froides», une maladie auto-immune rare qui attaque le système immunitaire, en particulier les globules rouges. Le garçon a été transporté à l’hôpital avec des plaintes de maux de gorge, d’urine foncée, de douleurs abdominales et de peau pâle.

Au départ, les médecins du Hospital for Sick Children de Toronto pensaient qu’il s’agissait d’une jaunisse, qui peut entraîner un jaunissement de la peau. Cependant, ils étaient perplexes à propos de la teinte jaune vif sur sa langue. Après avoir effectué quelques tests, les experts de la santé ont identifié que le garçon souffrait d’anémie et était infecté par le virus « Epstein-Barr ». Le virus d’Epstein Barr est un virus qui a été lié à un certain nombre de maladies auto-immunes.

Selon l’Institut national de la santé, la maladie des agglutinines froides est un type rare d’anémie hémolytique auto-immune dans laquelle le système immunitaire du corps attaque et détruit par erreur ses propres globules rouges.

Après des transfusions sanguines et des stéroïdes oraux pendant sept semaines pour réduire l’activité du système immunitaire, la langue du garçon a maintenant retrouvé sa couleur normale.

La maladie des agglutines froides affecte le sang lorsque les personnes sont exposées à de basses températures (32º à 50º F). Dans ces conditions, certaines protéines qui attaquent normalement les bactéries se fixent aux globules rouges et les lient en amas. Cela finira par détruire les globules rouges et entraîner une anémie et d’autres symptômes associés.

