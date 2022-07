Un garçon britannique de quatre ans se noie pendant des vacances en famille alors qu’il nageait alors que son père au cœur brisé rend hommage au “garçon le plus gentil du monde”

Un papa au CŒUR BRISÉ a rendu hommage à son petit garçon qui s’est noyé dans la piscine d’un hôtel alors qu’il était en vacances à l’île Maurice.

Ozair Ali, 4 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital depuis l’hôtel Lux de Belle Mare mardi.

Un enfant britannique de quatre ans est décédé pendant ses vacances[/caption]

Les médecins n’ont pas pu sauver le jeune garçon après l’incident survenu dans la région de Flacq sur l’île.

Son père a maintenant rendu hommage au “garçon le plus doux du monde” après son retour en Écosse.

Il a écrit sur les réseaux sociaux : « C’était le garçon le plus gentil et le plus gentil du monde, avec la bonne dose d’effronterie et d’amour.

«Il éclairait instantanément une pièce et attirait tout le monde vers lui avec sa personnalité aimante.

“Au cours de ses quatre courtes années et demie, il nous a donné tant de souvenirs que nous chérirons tous les jours et j’emporterai le chagrin de son départ dans ma tombe.





“Votre baba attend le jour où nous serons réunis.”

La police mauricienne a déclaré dans un communiqué: “Il nageait dans la piscine de l’hôtel en compagnie des membres de sa famille, quand vers [2pm] son père a remarqué qu’il avait du mal à respirer. Il a été immédiatement évacué vers un lieu sûr.

“Tous les services d’urgence sont intervenus dans un délai [time]. La cause du décès a été, après une autopsie, certifiée comme étant “l’asphyxie, due à la noyade”.

Le porte-parole du FCDO a ajouté : « Nous soutenons la famille d’un enfant britannique décédé à Maurice. Nos pensées vont à la famille en ces moments difficiles. »