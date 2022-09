Un garçon britannique de 24 ans, laissé dans le coma avec un caillot cérébral “de la taille d’une balle de tennis” après “l’attaque du videur de la discothèque de Magaluf”

Un touriste BRIT a été laissé dans le coma avec un caillot de sang de la taille d’une balle de tennis après avoir été victime d’une attaque vicieuse dans une boîte de nuit à Magaluf.

Joshua Pesticcio, 24 ans, de Cardiff, directeur d’une entreprise de fabrication d’acier de construction, aurait été attaqué par le videur dans une boîte de nuit de l’île espagnole de Majorque.

Le Britannique Joshua Pesticcio est resté dans le coma après avoir été agressé par un videur à Magaluf Crédit : Steven Pesticcio

Il a subi une pommette, un nez et une mâchoire cassés à la suite de l’attaque Crédit : Steven Pesticcio

Joshua s’était rendu à Magaluf avec son père et ses amis en juin

Il a dû être opéré d’urgence à la suite de l’agression présumée et a subi une fracture de la pommette, du nez et de la mâchoire ainsi qu’un saignement au cerveau.

Le Britannique a également passé deux à trois jours dans un coma provoqué après l’attaque.

Il est depuis rentré chez lui mais dit qu’il souffre toujours de problèmes de mémoire à la suite de l’agression présumée.

Le père de Joshua, Steven, également de Cardiff, affirme que l’attaque choquante est survenue après que l’ami de son fils a renversé un verre dans la discothèque Tiger Tiger sur le Strip de Magaluf.

Steven a voyagé avec cinq copains et leurs fils – tous au début de la vingtaine – vers le point chaud des vacances britanniques pour un week-end fin juin

Il a raconté à The Sun Online ce qui s’est passé ensuite.

“Le premier soir, quelques gars se sont amusés, donnant aux autres un ferroutage dans la boîte de nuit”, a-t-il déclaré.

Steven admet que le groupe s’amusait, mais dit que son fils n’en faisait pas partie et qu’il a été attaqué alors qu’il tentait d’agir en tant que pacificateur.

“Mon fils est allé le calmer et il l’a frappé sur le côté avec un poing américain.”

Joshua a déclaré à The Sun Online: “L’un des garçons du groupe avait renversé un verre dans le coin et les videurs étaient violents et exagérés.

“Étant l’un des gars les plus âgés du groupe, j’ai vu cela se produire et je suis allé essayer de calmer le scénario avant qu’il ne dégénère en quelque chose dont il n’avait pas besoin.

“Les autres gars du groupe ont dit que je me dirigeais vers la sortie avec l’un des videurs. Selon les gars du groupe, environ 20 minutes se sont écoulées et je n’étais nulle part en vue.”

Lorsque les copains de Joshua sont sortis pour le chercher, ils l’ont trouvé face contre terre sur la route avec du sang coulant sur sa tête.

L’un des membres du groupe a couru pour le ramasser tandis qu’un autre est entré à l’intérieur pour obtenir de l’aide.

Lorsque le reste du groupe est sorti, Joshua dit qu’ils ont été accueillis par un groupe de videurs “portant des poings américains”.

“Le videur a commencé à attaquer tout le monde, puis la police locale est arrivée et a commencé à frapper tout le monde”, a ajouté Steven.

Quelqu’un doit mettre un avertissement qu’il [Magaluf] n’est pas sûr pour les touristes britanniques Steven Pesticcio

“Un des copains de mon fils a dû s’allonger sur lui pour empêcher la police de l’achever.”

Joshua a déclaré que la police avait utilisé des matraques et du gaz poivré pour attaquer le groupe.

Il a fallu deux heures pour amener une ambulance dans la région, moment auquel l’état de Joshua s’était aggravé.

Le père dormait à l’hôtel au moment où l’un des gars avec qui Joshua était est venu lui dire que Joshua était à l’hôpital.

Steven est arrivé juste au moment où Joshua sortait de la chirurgie.

“Ils ont opéré d’urgence mon fils, ils ont dit qu’il avait un caillot de la taille d’une balle de tennis”, a déclaré Steven.

“Il a eu une pommette cassée, un nez cassé et une mâchoire cassée.”

Joshua a ajouté que ses deux yeux étaient “ecchymosés et remplis de sang” après l’attaque.

Steven a dénoncé les actions non seulement du videur de la discothèque, mais aussi de la police de Magaluf.

“Je suis allé à la police le jour même pour signaler une tentative de meurtre”, a-t-il déclaré. “La police m’a donné un numéro de crime. Mais cette nuit-là, je suis allé à Tiger Tiger et ce videur voyou est toujours à la porte.”

L’attaque présumée a eu lieu dans la discothèque Tiger Tiger sur la bande de Magaluf Crédit : Trip Advisor

Le père de Joshua affirme que Magaluf “n’est pas sûr” pour les touristes britanniques Crédit : Paul Edwards

Magaluf est extrêmement populaire auprès des vacanciers britanniques Crédit : Getty

Steven a fait prendre des photos du videur la nuit et dit que c’était le même homme.

“Je suis allé au poste de police deux jours plus tard, et ils m’ont dit de sortir”, a-t-il déclaré. “L’un des officiers m’a poursuivi et m’a menacé.”

Steven affirme que le flic l’a averti de ne pas “faire de problèmes” pour lui et ses “amis”.

Heureusement, Joshua est sorti de l’hôpital une semaine plus tard et a reçu le feu vert pour rentrer chez lui.

“Il va bien, il a récupéré, mais il souffre toujours de problèmes de mémoire à court terme”, a déclaré Steven.

Et il pense que l’expérience horrifiante de son fils à Magaluf était loin d’être unique.

Quelques semaines seulement après l’attaque de Joshua, un autre Britannique aurait été battu par des videurs à Magaluf.

Toby White-Sansom, 35 ans, est décédé tragiquement cinq jours après l’agression brutale signalée qui a également eu lieu sur la bande de Magaluf.

Son frère Maximilian White a affirmé que Toby avait été “violemment agressé par des videurs” dans la célèbre discothèque Boomerang dans la nuit du lundi 25 juillet.

“Quelqu’un doit avertir que ce n’est pas sûr pour les touristes britanniques”, a ajouté Steven. “Ils se plaignent des Britanniques ivres, mais ils veulent que nous dépensions notre argent.

“Une fois que nous l’avons dépensé, ils nous battent et nous jettent dehors.”

The Sun Online a approché Tiger Tiger à Magaluf et la Guardia Civil à Majorque pour commentaires.