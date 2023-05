Un garçon britannique de 16 ans retrouvé mort dans une forêt en Thaïlande alors que les flics recherchent sa petite amie disparue

Un adolescent BRITANNIQUE aurait été brutalement assassiné et jeté dans une forêt alors que la police recherchait aujourd’hui sa petite amie disparue.

Woramet Ben Taota, 16 ans, est allé faire une balade à moto avec la fille nommée Yam, 16 ans, en Thaïlande dans la soirée du 6 mai mais aucun d’eux n’est rentré chez lui.

Ben Toata a la double nationalité et a été vu pour la dernière fois en train de faire une balade à moto avec une fille Crédit : ViralPress

L’adolescent a été retrouvé mort dans les sous-bois d’une forêt avec des blessures à la tête Crédit : Getty

Des policiers du district de Mae Tha, dans la province de Lampang, ont reçu dimanche matin un rapport selon lequel l’adolescent, connu de ses amis sous le nom de Ben, avait été retrouvé mort dans un bosquet.

Ben – un passionné de motocross – était allongé à côté d’un fourré et sa tête et son visage étaient couverts de sang après avoir été frappé à plusieurs reprises à la tête avec un objet contondant.

Les agents ont retrouvé certaines de ses affaires, notamment un chargeur de smartphone, sa carte d’identité et sa carte bancaire, mais son téléphone et son argent avaient disparu.

La police a suggéré qu’il aurait pu être volé pour le gadget.

La police pense que Ben a été tué ailleurs et jeté dans les bois car il n’y avait aucun signe de lutte là où ses restes ont été retrouvés.

Sa compagne de 16 ans est toujours portée disparue.

Le colonel de police Sittisak Singtongla, surintendant de la police de Mae Tha, a déclaré: « Le poste a reçu une notification à 10h15 indiquant qu’une personne décédée avait été retrouvée dans les sous-bois. »

L’équipe d’enquêteurs s’est rendue sur les lieux et a trouvé la victime avec des taches de sang sur tout le visage.

On a découvert que le visage et la tête avaient été frappés avec un objet dur jusqu’à ce qu’ils aient enflé et contusionné. Il avait aussi une profonde blessure au visage.

« Le corps a été transporté à l’hôpital pour une autopsie. Nous recherchons actuellement des proches de la victime, dont sa compagne.

« Elle est un personnage clé dans cette affaire puisqu’elle est la dernière personne à l’avoir vu vivant. »

Les agents ont interrogé la mère de Ben, Ooy Taota, mais le nom de son père britannique n’a pas été révélé.

Ooy a déclaré à la police que son fils lui avait dit au revoir samedi soir et avait déclaré qu’il « allait travailler avec des amis », mais il ne lui a pas donné plus de détails.

La police a déclaré qu’elle n’excluait aucun motif, attribuant le meurtre à une possible histoire d’amour, à un conflit personnel ou à un conflit de travail.

Le colonel de police Sittisak a ajouté : « Nous n’avons pas encore finalisé la question.

« On ne sait toujours pas s’il s’agissait d’un vol, car le téléphone et l’argent du défunt n’ont pas été retrouvés, mais nous ne pouvons toujours pas exclure d’autres problèmes. »

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

The Sun est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos à ne pas manquer.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.