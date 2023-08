Un garçon blessé dans l’effondrement d’une passerelle lors d’une sortie sur le terrain pourrait être définitivement handicapé, selon ses parents dans le cadre d’un procès

Les parents d’un garçon qui est tombé d’une passerelle surélevée qui s’est effondrée lors d’une sortie scolaire plus tôt cette année poursuivent la ville et le Festival du Voyageur, affirmant que leur fils pourrait être définitivement handicapé après la chute.

Les parents allèguent que leur fils a dû subir une intervention chirurgicale après avoir chuté d’environ cinq mètres et s’être fracturé la hanche et le poignet droit lors d’un incident survenu à Fort Gibraltar, dans la région de Saint-Boniface à Winnipeg, qui a envoyé 17 enfants et un adulte à l’hôpital.

Il a également eu de graves complications physiques à la suite de ses blessures et devra encore subir d’autres interventions chirurgicales et engager des dépenses médicales supplémentaires, selon une déclaration déposée à la Cour du Banc du Roi du Manitoba le 11 août.

Le garçon a également maintenant peur des hauteurs et souffre d’anxiété et d’une humeur maussade et dépressive, en plus d’être « à risque d’invalidité permanente », selon le procès.

Aucun mémoire en défense n’a été déposé. CBC n’a pas immédiatement reçu de réponse de la ville ou du Festival du Voyageur.

La passerelle s’est effondrée alors qu’un groupe d’élèves de 10 et 11 ans de l’école St. John’s-Ravenscourt effectuait une excursion sur le site en mai.

Au total, 28 personnes ont été évaluées sur les lieux et trois des enfants transportés à l’hôpital étaient dans un état instable. La plupart des blessures qu’ils ont subies étaient liées à l’orthopédie et aucune n’était grave ou mettant leur vie en danger – et un seul garçon blessé a dû rester à l’hôpital pour subir une chirurgie orthopédique pour une fracture, ont déclaré des responsables à l’époque.

Des images de drones montrent un pont effondré au Fort Gibraltar à Saint-Boniface Un garçon a besoin d’une intervention chirurgicale pour des fractures après un voyage scolaire qui s’est transformé en cauchemar à Winnipeg ce matin. Les classes de 5e année de St. John’s-Ravenscourt se trouvaient au fort Gibraltar sur une plate-forme lorsqu’il s’est effondré. 17 enfants et un adulte ont été transportés à l’hôpital avec des fractures et d’autres blessures orthopédiques après une chute de 4 à 5 mètres.

Fort Gibraltar est une réplique de 1978 de deux anciens forts du même nom. Le fort d’origine servait de centre pour le commerce des fourrures et les premiers colons de Winnipeg.

Le site historique appartient maintenant à la ville et est géré par le Festival du Voyageur, un événement hivernal annuel qui célèbre l’histoire de la traite des fourrures dans la région.

Après l’effondrement de la passerelle, la ville a déclaré qu’elle avait ordonné au Festival du Voyageur de retenir les services d’un ingénieur professionnel pour évaluer l’ensemble du complexe pour détecter toute condition dangereuse et effectuer les réparations nécessaires. La raison de l’effondrement de la structure n’a pas été confirmée.

La dernière fois que la passerelle a été inspectée, c’était en 2006, et la dernière fois qu’elle avait été réparée, c’était en 2004, a déclaré un porte-parole de la ville à l’époque.

Le procès accuse la ville et le Festival du Voyageur de négligence, « ne pas avoir remédié à une condition dangereuse et ainsi créer un piège très dangereux » et « ne pas avoir pris de précautions raisonnables ou aucune précaution pour éviter un accident raisonnablement prévisible ».

Les parents du garçon demandent également des dommages-intérêts punitifs, alléguant que les accusés ont invité les gens à utiliser la passerelle surélevée alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que c’était dangereux.

Fort Gibraltar est une réplique de 1978 de deux anciens forts du même nom. Le fort d’origine servait de centre pour le commerce des fourrures et les premiers colons de Winnipeg. (Anne-Charlotte Carignan/Radio-Canada)

« Les actions et inactions des défendeurs démontrent un mépris téméraire pour la sécurité ou la vie d’autrui », indique la déclaration.

« Compte tenu de la conduite grossièrement négligente des défendeurs, des dommages-intérêts punitifs sont nécessaires. »