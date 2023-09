Un garçon blanc accusé de tentative de meurtre par noyade sur un enfant noir

Laissons un certain groupe de Blancs lui dire que le racisme est une pratique rare et presque éteinte en AmeriKKKa…

Selon un rapport poignant via NBC Boston, Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Un garçon blanc de 14 ans de la ville de Chatham, dans le Massachusetts, a été inculpé de tentative de meurtre et d’agression avec une arme dangereuse dans ce que beaucoup appellent un crime de haine évident contre un enfant noir. Les procureurs chargés de l’affaire affirment que le garçon blanc non identifié, un autre garçon blanc et la victime noire se sont tous rencontrés à Goose Pond le même jour. Le garçon blanc inculpé aurait menacé l’enfant noir avec une pierre et l’aurait traité du mot n.

Bbb-mais attends, ça devient pire.

L’enfant noir a enfilé un gilet de sauvetage et a dit à ces démons qu’il ne savait pas nager. Alors, qu’ont fait les diables ? Dès que les trois garçons sont entrés dans l’eau, le diable inculpé aurait « prétendument » déclenché des violences contre l’enfant noir. Écoutez les mots directement issus du dossier du tribunal du procureur.

« Une fois dans l’eau, le mineur accusé a enfilé le gilet de sauvetage de la victime et l’a plongé sous l’eau 4 à 5 fois, provoquant une détresse respiratoire chez la victime », a écrit le bureau du procureur dans un communiqué de presse. « Le troisième mineur s’est moqué de la victime lors de la tentative de noyade et a appelé la victime ‘George Floyd’. »

Oh, mais le terrorisme raciste n’était pas encore terminé…

Les procureurs ont déclaré que l’accusé avait ensuite nagé sous la victime, essayant de lui attraper les pieds pour la ramener sous l’eau. Lorsque la victime a crié à quelqu’un sur la plage pour lui demander de l’aide, un passant est entré dans l’eau et l’a aidé à atteindre le rivage.

Nous ne nous soucions pas de l’âge de ce petit salaud. Essayez son cul en tant qu’adulte et donnez-lui une punition d’adulte. George Floyd… l’audace caucasienne.