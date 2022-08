Un garçon “beau et gentil”, 14 ans, qui aimait l’astronomie est mort du balcon après avoir levé les yeux vers le ciel pour voir les étoiles

Un garçon qui aimait l’astronomie est mort d’un balcon du septième étage après avoir levé les yeux vers le ciel pour voir les étoiles, selon une enquête.

Marcel Bruchal, 14 ans, de Newham, East London, est décédé après avoir chuté du domicile de ses grands-parents à 21h15 le 19 mars 2022.

Marcel Bruchal, de Newham, était sous la garde de ses grands-parents lorsqu’il a tragiquement chuté à sa mort depuis leur balcon Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le blazer de l’école de Marcel faisait partie des hommages laissés à sa mémoire Crédit : MyLondon/BPM

Sa pensée qu’il est tombé en essayant de regarder les étoiles Crédit : MyLondon/BPM

Dix minutes plus tard, une ambulance est arrivée pour le trouver en arrêt cardiaque – mais au moment où il a atteint le Royal London Hospital, il était décédé.

Maintenant, un coroner a révélé que son amour de l’astronomie pourrait être à l’origine de sa mort après que sa grand-mère l’ait décrit en train de regarder par-dessus un balcon “d’une manière étrange” deux fois avant sa mort, rapporte MyLondon.

Iwoulia a déclaré au tribunal du coroner de Poplar qu’elle avait vu Marcel sortir sur le balcon avec un autre membre de la famille à la deuxième occasion.

Dit-elle: “[They] est sorti et [the family member] a dit qu’il regardait d’une manière étrange. J’ai demandé [the family member] et il a dit qu’il regardait en bas.”

Elle a alors soudainement entendu les cris du membre de la famille.

Iwoulia a expliqué: “Je l’ai entendu crier ‘Marcel no Marcel no Marcel pourquoi?’ [He was] à côté de moi criant et pleurant mais je ne pouvais pas comprendre ce qu’il disait. Il m’attrapa la main et m’emmena sur le balcon.

“J’ai regardé par le balcon, je ne savais pas ce qu’il voulait que je regarde. Il a dit quelque chose comme ‘Marcel est allongé là’. J’ai vu deux personnes et une voiture. Puis j’ai vu quelqu’un allongé là.

Elle a expliqué comment la famille s’est précipitée dans les escaliers pour le trouver “saignant de la bouche”.

Elle a déclaré: “Mon mari l’a un peu déplacé. Je criais de façon hystérique, je tremblais. J’ai dit à mon mari de ne pas le toucher. Je pouvais voir qu’il était mort, ses jambes étaient pliées et il ne bougeait pas.

Iwoulia croit maintenant qu’il est mort en essayant de regarder les étoiles.

Elle devina: “Ce soir-là était une nuit très étoilée et il y avait une comète qui passait. Peut-être qu’il s’est prêté pour jeter un coup d’œil… Nous savons avec certitude que Marcel ne l’avait pas prévu.”

Concluant l’audience, la coroner Mary Hassell a déclaré: “Certains éléments de la mort de Marcel sont clairs pour moi, mais certains sont plus difficiles à comprendre. Aucune autre personne n’a été impliquée dans cela.

« Marcel a dû grimper sur le balcon pour en sortir. C’était un balcon sûr, il avait 14 ans. Ce n’était pas simplement que le balcon n’était pas sûr.”

Elle a poursuivi en disant que la conclusion la plus évidente serait que le jeune adolescent s’est suicidé.

Cependant, elle a dit qu’elle n’était “pas satisfaite que Marcel soit monté sur le balcon pour se suicider”.

Elle a poursuivi: “Toutes les preuves que j’ai entendues, c’est qu’il était un enfant très heureux. Il était très aimé et réussissait bien à l’école.”

Mme Hassell a plutôt conclu qu’il s’agissait d’un accident – ​​car Marcel avait “de toute évidence développé un intérêt à se lever sur les balcons” et peut-être que son “amour de l’astronomie” aurait pu le conduire à regarder les étoiles.

Elle a conclu: “Il est probable qu’il soit tombé du balcon et qu’il s’agisse d’une chute accidentelle.”

Rendant hommage à son fils, la mère de Marcel, Karolina Bruchal, a déclaré: “De notre vivant, nous n’aurions jamais pensé que nous serions dans cette situation. Mes pires cauchemars n’auraient jamais pensé que j’écrirais ces mots.

“J’écris parce que nous sommes si léthargiques et impuissants, parce que nous aimerions tellement nous réveiller. Parce qu’il n’y a plus de larmes. Notre bien-aimé, beau, intelligent, intelligent et sensible Marcelek.”