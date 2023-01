Un garçon bangladais, expédié par erreur en Malaisie, a été sauvé d’un conteneur

Le 17 janvier, lorsque le personnel de Port Klang en Malaisie a déchargé les conteneurs qui venaient d’arriver par voie maritime du Bangladesh, ils ont été choqués. En plus des marchandises commerciales, il y avait un petit enfant dans l’un des conteneurs. Le garçon ne parlait ni ne comprenait le dialecte local et donc communiquer avec lui était une lutte énorme.

Les autorités portuaires ont suspecté un cas de traite des êtres humains et ont donc alerté la police. Cependant, une enquête plus approfondie sur l’affaire a mis en évidence la vérité déroutante. Ce n’était pas un cas de traite des êtres humains ou de crime d’ailleurs. C’était un cas simple d’un jeu de cache-cache qui a mal tourné.

Fahim, 15 ans, jouait à cache-cache avec ses amis à Chittagong. Pendant ce temps, il a choisi un conteneur d’expédition pour se cacher et s’est accidentellement enfermé. Le conteneur a ensuite été emmené sur un navire commercial qui devait mettre le cap sur la Malaisie. Le navire a commencé son voyage le 11 janvier depuis le port de Chittagong et a atteint Port Klang en Malaisie le 17 janvier. Le garçon a été enfermé à l’intérieur du conteneur pendant 6 jours entiers et il a crié à l’aide de l’intérieur du conteneur mais il n’était audible pour personne. . Comment il a survécu 6 jours sans un morceau de nourriture ou d’eau est encore un mystère pour tout le monde.

Fahim, qui était dans un état extrêmement faible, a été immédiatement hospitalisé et se rétablirait progressivement. Des dispositions sont également prises pour le renvoyer au Bangladesh une fois qu’il aura récupéré.

Plus tôt, en octobre de l’année dernière, la police avait récupéré le corps décomposé d’un jeune homme dans un conteneur expédié au port malaisien de Penang depuis Chittagong.

