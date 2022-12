Un garçon avale 52 billes magnétiques et se fait enlever son appendice par chirurgie

Beaucoup de tout-petits ont l’habitude d’avaler tout ce qu’ils peuvent trouver, et il est donc toujours recommandé de garder les objets dangereux hors de leur portée. Même alors, certains parents peuvent agir de manière négligente à propos de ces choses, et la mère de Jude Foley, 5 ans, a dû l’apprendre à ses dépens. Son fils a avalé 52 balles magnétiques et elle pensait qu’il ne survivrait pas alors même que l’enfant était transporté d’urgence aux urgences.

Selon un rapport du Daily Star, Jude Foley, 5 ans, qui vit à Tydfil, au Pays de Galles, avait mal au ventre lorsque ses parents l’ont emmené voir un médecin en août. Au début, les médecins ont rejeté l’affaire comme un problème mineur, mais sa mère, Lindsay, l’a emmené à l’hôpital Prince Charles de Tydfil lorsque le problème de douleurs abdominales s’est aggravé.

Jude a été soumis à un test sanguin là-bas et les rapports sont arrivés normalement. Cependant, la radiographie de sa région abdominale a laissé tout le monde sous le choc. Au début, les médecins pensaient qu’il y avait un bracelet dans son estomac, mais ils ont réalisé plus tard qu’il s’agissait de petites billes magnétiques, au nombre de 52, collées les unes aux autres, formant la forme d’un bracelet.

Il a ensuite été transporté d’urgence au Noah’s Ark Children’s Hospital of Wales à Cardiff où il a subi une opération majeure dans le but de les retirer tous en toute sécurité. L’une des billes s’est également prise dans son appendice. En conséquence, les médecins ont pris la décision difficile de retirer l’appendice de l’enfant car ils n’avaient plus d’autre choix.

Les aimants étaient piégés, le médecin a donc dû pratiquer cinq incisions distinctes dans le ventre de l’enfant. La mère de l’enfant a partagé que toute la procédure a pris sept heures et que chaque minute était incroyablement difficile pour elle.

“C’était une chance qu’il ait été opéré cette nuit-là, sinon cela aurait pu être fatal. Vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose d’aussi grave se produise avec un jouet d’enfant », a déclaré Lindsay. Elle a également conseillé aux autres parents d’être plus prudents lors du choix des jouets de leurs enfants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici