Un garçon américain de 8 ans mène des flics dans une poursuite à grande vitesse après avoir volé une voiture et est arrêté

Un garçon de huit ans de l’Alabama a été arrêté par la police après les avoir menés dans une poursuite à grande vitesse alors qu’il conduisait une voiture volée mardi matin. Selon un rapport de Newsweekla police a reçu un appel pour vol et a appris qu’un enfant aurait détourné quelqu’un sous la menace d’une arme.

L’officier a en outre déclaré qu’ils avaient tenté d’arrêter le véhicule volé peu de temps après, mais que le conducteur avait refusé de s’arrêter et qu’une poursuite s’était ensuivie. La voiture à grande vitesse a rapidement percuté une autre voiture. Aucun blessé n’a été signalé dans la collision.

Le garçon de 8 ans a été accusé de vol au premier degré, de tentative d’évasion et de certaines personnes interdites de possession d’arme à feu. Il a été emmené au centre de détention pour jeunes du comté de Montgomery, WSAZ signalé. La police a informé qu’une arme à feu avait également été récupérée sur les lieux.

Un témoin qui a déclaré à WSFA12 qu’il s’appelait « Snake » Knapp a déclaré: « Quand j’ai réalisé que c’était un petit garçon, je savais que je devais les suivre et m’assurer que personne ne soit touché et qu’il se fasse prendre, parce que je ne le veux pas. conduire partout dans Montgomery, causant plus d’accidents ou se blessant ou blessant d’autres personnes. »

Le témoin a également affirmé que le garçon avait pris deux adultes sur Norman Bridge Road, ajoutant: « Je pense que les parents ont vraiment besoin de savoir où sont leurs enfants, ce que font leurs enfants et de leur parler de ce genre de choses. »

La police n’a pas immédiatement communiqué le nom de l’enfant.