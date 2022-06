Un garçon allemand de 8 ans retrouvé dans les égouts une semaine après sa disparition

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un garçon de 8 ans qui avait disparu dans la ville d’Oldenburg, dans le nord-ouest de l’Allemagne, pendant plus d’une semaine, a été retrouvé samedi dans le réseau d’égouts de la ville à environ 300 mètres du domicile de sa famille.

Vers 6 h 30, un habitant a entendu des bruits provenant de sous un couvercle de trou d’homme et a alerté la police.

Le petit garçon, que la police a appelé Joe, était “complètement déshabillé lorsqu’il a été retrouvé” et “n’avait pas de blessures externes graves, mais était gravement hypothermique et déshydraté”.

“Après avoir évalué toutes les traces et indices, les agents supposent maintenant que Joe a rampé à travers un drain dans le système d’égout pluvial le jour de sa disparition et y a perdu son orientation après plusieurs mètres”, a déclaré mardi la police d’Oldenburg dans un communiqué de presse.

Les forces de l’ordre pensent que Joe a grimpé à travers un tuyau d’évacuation d’environ trois pieds de large alors qu’il jouait le 17 juin et s’est perdu dans le système souterrain.

Des équipes de recherche avaient écumé les environs pendant des jours, notamment en envoyant un robot équipé d’une caméra dans les égouts.

“Je suis très impressionné par le grand engagement de ces derniers jours. Je tiens à remercier toutes les forces principales et bénévoles et les personnes qui ont tout fait avec empathie et un effort personnel élevé – jusque tard dans la nuit – pour retrouver un enfant disparu. . Tout le monde peut être fier”, a déclaré samedi le président de la police d’Oldenbrug, Johann Kühme.

La police a exclu tout acte criminel dans l’incident.