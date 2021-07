Un JEUNE garçon a regardé avec horreur sa mère et son petit ami avoir un « tir à la corde » avec un bidon d’essence la nuit où un incendie a tué son frère de cinq ans, a déclaré un tribunal.

Aaron Medcraft, 23 ans, est accusé d’avoir déclenché l’incendie mortel à Wentworth Way, Rugby, le 15 novembre 2018 après s’être disputé avec la mère du garçon au sujet de l’argent.

Un garçon est décédé des suites des blessures subies lors d’un incendie en 2018 sur Wentworth Way, Rugby Crédit : SWNS

Le frère du garçon sans défense a été transporté à l’hôpital avec d’horribles brûlures, mais est décédé quatre mois plus tard des suites de ses blessures.

Warwick Crown Court a appris aujourd’hui comment les deux autres enfants et leur mère ont réussi à se mettre en sécurité pendant que Medcraft fuyait l’incendie.

L’accusation, Kevin Hegarty QC, a déclaré que Medcraft avait menacé de tuer sa petite amie et ses enfants avant de verser de l’essence dans la cuisine.

Il a déclaré: « Puis il a sorti un briquet et l’a allumé, enflammant l’essence, et s’est enfui de la maison. »

La mère et les deux enfants les plus âgés sont sortis avant qu’elle ne se précipite dans la maison en flammes et ne porte son plus jeune fils à l’extérieur.

Dans un enregistrement déchirant, le frère aîné du garçon a raconté à la police comment il avait regardé Medcraft et sa mère se battre peu de temps avant l’incendie.

Le garçon a déclaré : « Il y a eu une grosse dispute et je suis descendu.

« Ils se battaient. Aaron a pris de l’essence et l’a renversée par terre, puis maman a jeté le briquet dessus.

« Nous sommes sortis par la fenêtre, puis elle est rentrée pour prendre [his brother], puis sont venus les pompiers. »

Le tribunal a appris que le garçon et un autre enfant s’étaient précipités à travers une fenêtre et avaient escaladé un portail avant de frapper à la porte d’un voisin pour donner l’alarme.

Interrogé sur la relation entre sa mère et Medcraft, le garçon a confirmé que le couple avait commencé à se fréquenter cinq mois avant l’incendie, notant les tendances « méchantes » de l’homme.

« Il vendait de la drogue, volait et des trucs comme ça. Il faisait juste des choses désagréables aux gens.

« Il a commencé à se battre et à vendre de la drogue à des mineurs dans le parc.

« Il y avait une boîte au-dessus de l’étagère de la cuisine où se trouvaient les tasses, et la drogue était dans cette boîte. De la cocaïne, de l’herbe et des trucs comme ça.

« Il avait de l’essence de sa voiture dans un bidon vert. Il en a pris un la veille de l’incendie. »

Décrivant avoir vu sa mère et Medcraft se battre dans la cuisine la nuit de l’incendie, il a déclaré : « Aaron a jeté de l’essence sur le sol et maman a jeté le briquet, et il y a eu un incendie.

L’incendie aurait commencé après que la mère et le petit ami du garçon eurent un « bras de fer » à propos d’un bidon d’essence Crédit : SWNS

Alors que la maison était incendiée, son petit ami Aaron Medcraft a fui la scène Crédit : SWNS

« Il a sorti la bouteille, a dévissé le couvercle et a tout renversé, puis maman a jeté le briquet.

« Elle l’a jeté si fort sur le sol qu’il s’est cassé. Elle l’a jeté et l’a précipité d’une hauteur réelle.

« Il s’est cassé et cela a provoqué un énorme incendie.

« Le briquet était en quelque sorte cassé, alors il est resté coincé et la flamme a continué. »

Medcraft a déclaré au jury que lui et la mère du garçon avaient eu un « tir à la corde » au sujet du bidon d’essence avant que l’incendie ne se déclare.

Il a affirmé qu’elle avait déclenché l’incendie et qu’il avait tenté de rentrer dans la maison pour sauver les enfants, mais « la chaleur m’a frappé ».

Medcraft a déclaré: « J’aurais aimé obtenir de l’aide, car j’aurais dû le faire. J’aurais dû aller chez les voisins ou appeler les pompiers, j’aurais dû faire quelque chose. »

L’homme nie le meurtre, la tentative de meurtre et l’incendie criminel avec l’intention de mettre sa vie en danger.

Le procès continue.