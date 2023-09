Un garant de la caution inculpé aux côtés de Trump conclut un accord de plaidoyer

ATLANTE-

Un cautionnaire inculpé aux côtés de l’ancien président Donald Trump et de 17 autres personnes dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie a plaidé coupable vendredi à des accusations de délit, devenant ainsi le premier accusé à accepter un accord de plaidoyer avec les procureurs.

Dans le cadre de cet accord, Scott Graham Hall recevra cinq ans de probation et acceptera de témoigner dans le cadre d’une procédure ultérieure.

Hall, 59 ans, a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de complot en vue de commettre une ingérence intentionnelle dans l’exercice de fonctions électorales, tous des délits. Les procureurs l’avaient accusé d’avoir participé à une violation de matériel électoral dans le comté rural de Coffee et l’avaient initialement inculpé de racket et de six accusations de complot.

Il est l’un des acteurs de niveau inférieur dans l’acte d’accusation déposé le mois dernier, alléguant un vaste projet visant à annuler la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden et à maintenir le républicain Trump au pouvoir. Mais l’accord de plaidoyer constitue néanmoins un développement majeur dans l’affaire et marque une victoire pour la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, alors qu’elle poursuit une affaire historique de racket contre un ancien président.

L’avocat de Hall, Jeff Weiner, qui était au tribunal avec lui vendredi, n’a pas immédiatement répondu aux messages expliquant pourquoi son client avait accepté un accord de plaidoyer.

L’avocat de Trump, Steve Sadow, a renvoyé une demande de commentaires sur l’accord de plaidoyer de Hall au porte-parole de Trump, Steven Cheung, qui n’a pas immédiatement répondu.

Hall a été décrit dans l’acte d’accusation de 98 pages comme un associé du conseiller de longue date de Trump, David Bossie.

La faille de sécurité dans le comté situé à environ 200 miles au sud-est d’Atlanta est l’une des premières tentatives connues des alliés de Trump d’accéder aux systèmes de vote alors qu’ils cherchaient des preuves pour étayer leurs affirmations non fondées selon lesquelles de tels équipements avaient été utilisés pour manipuler le vote présidentiel. Elle a été suivie peu de temps après par des brèches dans trois comtés du Michigan impliquant certaines des mêmes personnes et de nouveau dans un comté de l’ouest du Colorado que Trump a remporté haut la main.

Les autorités affirment que la violation a commencé le 7 janvier 2021, un jour après la violente attaque contre le Capitole américain, et s’est poursuivie pendant quelques semaines.

Les autorités affirment que Hall et ses coaccusés ont conspiré pour permettre à d’autres d’accéder « illégalement à du matériel de vote sécurisé et aux données des électeurs ». Cela comprenait des images de bulletins de vote, des logiciels d’équipement de vote et des informations personnelles sur le vote qui ont ensuite été mises à la disposition des personnes dans d’autres États, selon l’acte d’accusation.

Plus tôt vendredi, un juge a rejeté une demande de l’ancien responsable du ministère de la Justice, Jeffrey Clark, visant à déplacer les accusations de subversion électorale en Géorgie portées contre lui du tribunal d’État au tribunal fédéral.

Le juge de district américain Steve Jones a déclaré qu’il ne rendait aucune décision sur le bien-fondé des accusations portées contre Clark, mais il a conclu que la Cour fédérale n’avait aucune compétence sur cette affaire. Il a déclaré que « l’issue de l’affaire reviendra à un juge du comté de Fulton et à un juge des faits qui tranchera en dernier ressort ».

Jones avait auparavant rejeté une demande similaire du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows. Il se pose la même question posée par trois républicains de Géorgie qui ont faussement certifié que Trump avait gagné en 2020.

Les effets pratiques du passage à un tribunal fédéral auraient été un pool de jurés incluant une zone plus large et potentiellement plus conservateur que le seul comté de Fulton et un procès qui ne serait ni photographié ni télévisé, car les caméras ne sont pas autorisées à l’intérieur des salles d’audience fédérales. Mais cela n’aurait pas permis à Trump, s’il était réélu en 2024, ou à un autre président, d’accorder des grâces, car toute condamnation aurait toujours lieu en vertu de la loi de l’État.

L’acte d’accusation indique que Clark a écrit une lettre après les élections affirmant que le ministère de la Justice avait « identifié des préoccupations importantes qui pourraient avoir eu un impact sur le résultat des élections dans plusieurs États, y compris l’État de Géorgie » et avait demandé aux hauts responsables du ministère de la signer et de l’envoyer. au gouverneur de Géorgie Brian Kemp et aux dirigeants législatifs de l’État. Clark savait à l’époque que cette déclaration était fausse, selon l’acte d’accusation.

Les avocats de Clark avaient fait valoir que les actions décrites dans l’acte d’accusation étaient directement liées à son travail en tant que fonctionnaire fédéral au ministère de la Justice. Clark était à l’époque procureur général adjoint supervisant la division de l’environnement et des ressources naturelles et procureur général adjoint par intérim de la division civile.

Mais le juge a déclaré que Clark n’avait fourni aucune preuve démontrant qu’il agissait dans le cadre de son rôle au sein du ministère de la Justice lorsqu’il avait écrit une lettre en décembre 2020 affirmant que le DOJ enquêtait sur des irrégularités électorales. « Au contraire, les éléments de preuve présentés à la Cour indiquent le contraire : le rôle de Clark au sein de la Division civile n’incluait aucun rôle dans l’enquête ou la surveillance des élections d’État », a écrit Jones.



