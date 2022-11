Un gangster tué 6 mois après sa sortie de prison avait «frappé» sa vie: documents de libération conditionnelle

Lors de la dernière audience de libération conditionnelle de Trong Minh Nguyen, les membres de la commission ont refusé de libérer le gangster de Calgary, en partie parce que des gangsters rivaux avaient ordonné sa mort.

Lorsque Nguyen a finalement été libéré, il serait mort dans six mois dans une embuscade effrayante, filmée.

“Notes d’information sur les fichiers que vous avez actuellement un” coup “sur votre vie”, lit-on dans la décision de libération conditionnelle rendue en décembre 2020.

“Vous avez montré que vous utiliserez la violence et/ou exercerez des représailles sans hésitation et il est tout à fait possible que vous ayez à gérer ce coup contre vous d’une manière ou d’une autre.”

Nguyen a été tué par balle dans son Langdon, en Alberta. allée en octobre, six mois après avoir fini de purger sa peine pour complot en vue d’assassiner un gangster rival. Sa belle-sœur a également été blessée dans la fusillade.

“Numéro 1 au pouvoir”

En 2018, Nguyen a été condamné à 10 ans et demi de prison pour son deuxième complot infructueux visant à assassiner un gangster rival, Vinh Tung Truong alias Fat Vinh. Avec le crédit pour le temps qu’il avait déjà purgé, Nguyen avait encore 3 ans et demi sur sa peine.

Avant d’être condamné en 2018, Nguyen a déclaré au juge qu’il était prêt à changer sa vie. Il a dit qu’il prévoyait de “rester sur la bonne voie; rester à l’écart du crime, des criminels et être un membre actif de la société”.

Mais en prison, Nguyen était le chef d’un gang, connu par le Service correctionnel du Canada (SCC) sous le nom de groupes menaçant la sécurité (GST).

“Vous étiez considéré comme le” numéro 1 “au pouvoir pour un groupe menaçant la sécurité… et vous stockiez des armes dans le but d’exterminer d’autres gangs rivaux”, lit-on dans la décision.

“Principal pipeline” vers la prison pour drogue

Malgré son incarcération, l’influence de Nguyen « s’est étendue loin dans la communauté » ainsi que dans les prisons provinciales et d’autres prisons s’étendant de la Saskatchewan à la Colombie-Britannique, a écrit le conseil.

Nguyen était considéré comme “le principal pipeline vers l’établissement” pour les drogues et autres objets de contrebande via l’utilisation de drones, de visiteurs et de détenus de retour, selon les preuves présentées lors de son audition.

“Il est également noté que vous stockiez des armes et que vous organisiez le travail et l’hébergement des détenus libérés”, a écrit le conseil.

Selon ses dossiers de prison, Nguyen a été impliqué dans 11 incidents de renseignement et de contrebande.

L’équipe de gestion de cas affectée à Nguyen le considérait comme “très réussi” à contourner la sécurité de la prison.

Le séjour le plus récent de Nguyen en prison était son deuxième passage pour avoir tenté de tuer Truong et c’était la deuxième fois que le conseil le maintenait en prison jusqu’à l’expiration de sa peine.

La législation fédérale stipule que les détenus purgent le dernier tiers de leur peine dans la collectivité, souvent sous conditions, afin de se réacclimater à la vie à l’extérieur. Mais dans les cas où un délinquant présente un risque indu pour la communauté, la commission peut détenir le prisonnier jusqu’à la fin de sa peine.

Nguyen s’est avéré être un risque trop élevé pour récidiver violemment.

Une vidéo de deux hommes armés tendant une embuscade à Trong Minh Nguyen a été brièvement mise en ligne dans les jours qui ont suivi la fusillade mortelle. Nguyen a été tué six mois après sa sortie de prison. (thedirty.com)

Le 22 avril, lorsque Nguyen a été libéré à la fin de sa peine, la GRC a lancé un avertissement au public, notamment en libérant la zone du sud de l’Alberta où le gangster vivrait.

Le 7 octobre, une vidéo de sécurité du quartier publiée sur un site Web montre deux hommes armés s’approchant du véhicule de Nguyen alors qu’il se garait dans son allée à Langdon.

Les hommes armés ont ouvert le feu, tuant Nguyen et blessant un passager.

La vidéo a depuis été supprimée.

“Nous estimons qu’il était tragique que cette vidéo se soit rendue dans les médias grand public, car elle était choquante et dérangeante pour beaucoup. La GRC pense pour la famille que la vidéo a été divulguée.”

Aucune arrestation n’a été effectuée, mais l’enquête est considérée comme “active” et la GRC demande à toute personne ayant des informations de contacter la GRC ou Échec au crime.

Guerre FOB contre FK

Nguyen s’est impliqué dans le crime organisé à l’adolescence.

Lui et sa famille de huit personnes ont déménagé au Canada lorsqu’il avait six ans. Au lycée, il vendait de la drogue.

Bientôt, Nguyen était un membre de haut rang du gang FOB.

Les gangs FOB (Fresh Off the Boat) et ses rivaux FK (FOB Killers) ont été responsables d’une guerre de rue sanglante qui a entraîné la mort d’au moins 25 personnes entre 2002 et 2009.

À un moment donné, Nguyen était l’un des plus grands fournisseurs de cocaïne de la ville, a écrit le conseil.

“Vous étiez un trafiquant de cocaïne de niveau “plusieurs kilos” pour le gang de rue depuis 2001″, a noté le conseil.

“Histoire de retourner dans les gangs”

En 2006, Nguyen a tiré plusieurs coups de feu sur Truong qui a survécu. Il a purgé chaque jour de sa peine de six ans et a été libéré de prison en 2011.

L’année suivante, il décida d’essayer à nouveau de tuer Truong. Un informateur de la police a gâché son complot et Nguyen a été reconnu coupable de complot en vue d’assassiner.

Lors de la détermination de la peine, la famille de Nguyen a joué un rôle dans l’examen par le juge des facteurs atténuants.

Le tribunal a appris que la famille avait déménagé de province pour Nguyen dans l’espoir de créer un nouveau départ.

Lors de son audience de libération conditionnelle, Nguyen a dit vouloir retourner à l’école, retourner à l’église et démarrer une entreprise alimentaire vietnamienne avec son frère.

Mais comme le conseil l’a écrit dans sa décision, Nguyen avait une “histoire de retour dans les gangs”.

“Vous êtes dans une position de leader dans la communauté des gangs”, a écrit le conseil d’administration, notant que Nguyen avait “une influence considérable qui a dépassé les murs de l’institution et atteint la communauté”.