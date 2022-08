Un gang Tearaway d’énormes jeunes orques mâles frappent des bateaux de vacances dans des attaques terrifiantes “pour pratiquer la chasse”

Un gang TEARAWAY de jeunes orques mâles violents a battu des voiliers lors d’attaques terrifiantes pour “s’entraîner à la chasse”.

Des équipes alarmées sur des yachts ont repéré le groupe d’orques mâles adolescents au nord de leurs maisons habituelles autour des eaux espagnoles.

Une demi-douzaine d’accrochages ont été signalés en Bretagne – bien au nord de leurs eaux traditionnelles Crédit : MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE ET DE L’AGENDA URBAINE

Un marin britannique a raconté le moment terrifiant où son bateau a été attaqué par deux orques Crédit : BNPS

Les sous-espèces d’orques au large de l’Espagne sont régulièrement repérées 1 crédit

Il y a eu de plus en plus de signalements d’épaulards attaquant des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises ces dernières années.

Plus de 230 interactions avec des orques ont été signalées au cours des deux dernières années dans le détroit de Gibraltar, allant des énormes mammifères s’approchant des bateaux jusqu’à les attaquer.

Les sous-espèces d’orques au large de l’Espagne sont régulièrement repérées dans la région alors qu’elles migrent pour se nourrir des gros thons entrant et sortant de la Méditerranée chaque printemps et fin d’été.

Des voiliers ont été abandonnés dans les eaux à cause de l’assaut des orques, et les équipages ont raconté des expériences terrifiantes avec les animaux.

Plus tôt ce mois-ci, cinq personnes ont été secourues après qu’un groupe d’épaulards fous a coulé un bateau de tourisme au large des côtes du Portugal.

Les orques de 25 pieds ont percé un trou dans la coque à six milles du port de Sines.

Mais cet été, une demi-douzaine d’accrochages ont été signalés bien au nord de leurs eaux traditionnelles dans le golfe de Gascogne près de la Bretagne, en France.

Ester Kristine Storkson, une étudiante en médecine norvégienne de 27 ans, a déclaré que son yacht de 12 mètres avait été attaqué dans la région par cinq orques.

« Ils n’arrêtaient pas de nous bousculer. Nous avions l’impression qu’il s’agissait d’une attaque coordonnée”, a-t-elle écrit sur Facebook.

Son yacht, en route vers Madère, est entré en boitant dans le port breton de Brest pour des réparations après l’assaut des orques.

Le skipper d’un autre yacht, qui s’appelle Easy Swissa sur les réseaux sociaux, a décrit un assaut de 10 minutes dans la même zone.

“Les orques étaient très déterminés à nous mordre”, écrit-il.

Un compte Facebook pour signaler les attaques d’épaulards regorge d’histoires d’horreur sur les coups et les éperonnages des animaux.

Un autre équipage a déclaré: “Ils ont continué à percuter mais surtout d’un côté, poussant le gouvernail à son angle maximum.

“À un moment donné, ils ont également tourné le bateau à 180 degrés contre le vent, dans ce qui ressemblait à un mouvement stable et fort.

“Nous pouvions voir des orques de tous les côtés du bateau.”

Le groupe Iberian Orca promeut la conservation des sous-espèces d’orques qui ont commencé à attaquer les voiliers en 2020.

Ils ont dit qu’environ la moitié des bateaux qui sont percutés subissent des dommages à leurs gouvernails.

PRATIQUE DE LA CHASSE

“C’est une très petite sous-population, menacée et protégée par différentes entités”, a déclaré le groupe de conservation au Times.

Et les scientifiques pensent que les jeunes orques mâles traitent le pilonnage comme un jeu et comme une pratique de chasse.

“S’ils voulaient percer les coques, ils pourraient facilement le faire avec leur museau mais ils n’attaquent que les safrans”, a-t-il déclaré au journal Le Paraisien.

Les experts pensent également que les orques aiment la sensation du courant d’eau produit par l’hélice d’un bateau à moteur lorsqu’elles nagent derrière.

“Ce que nous pensons, c’est qu’ils demandent à avoir l’hélice dans le visage”, a déclaré Renaud de Stephanis, un chercheur basé en Espagne.

“Quand ils rencontrent un voilier qui ne fait pas tourner son moteur, ils sont un peu frustrés et c’est pourquoi ils cassent le gouvernail.”

Cela survient après qu’un équipage britannique a raconté comment ils naviguaient à 20 milles au large des côtes espagnoles lorsqu’ils ont soudainement trouvé leur yacht de 50 pieds entouré par les créatures meurtrières.

Le groupe d’orques semblait déterminé à détruire, attaquant le bateau avec une énorme force.

S’exprimant lors d’un épisode de Close Calls: On Camera, le membre de l’équipe Martin a déclaré: “C’était intense.

“Nous avons réalisé que si cet animal choisit de faire quelque chose, il le fera et vous ne pourrez rien faire pour l’arrêter.”

L’ancien comédien de stand-up effectuait un voyage de trois semaines via la Méditerranée avec un autre membre d’équipage et un skipper.

Par un après-midi clair, Martin était sur le point de faire une petite pause pour une tasse de thé lorsqu’il a remarqué que la roue commençait à tourner toute seule.

“Le pilote automatique avait joué pendant le voyage, nous avions donc eu quelques situations où le bateau déviait de sa route”, a-t-il déclaré.

“Mais ce n’était pas une panne du pilote automatique et j’ai su immédiatement que nous avions des problèmes.”

‘UNE PUISSANCE ÉNORME’

Il a ajouté: “Je pouvais juste voir ces baleines de chaque côté du bateau, juste à côté du bateau et j’ai juste crié, ‘orques!’

“Leur pouvoir était énorme.”

L’équipage s’est rendu compte que le groupe d’épaulards agressifs attaquait le gouvernail du bateau, faisant tourner la roue de manière incontrôlable.

Martin a déclaré que cela signifiait qu’il était “impossible” de contrôler la barre du navire.

“Cela allait me casser les poignets, alors je n’ai plus rien à faire et je n’ai qu’à m’asseoir”, a-t-il déclaré.

Le naufrage est devenu une possibilité réelle pour l’équipage terrifié alors que les baleines continuaient de se briser contre la coque du yacht.

Martin a appelé les garde-côtes espagnols à l’aide et ils ont éteint toute l’électricité et abandonné les ventes, décidant de rester assis.

La terrifiante saga dura plus de deux heures avant que les orques ne disparaissent aussi vite qu’elles étaient apparues.

L’équipage savait qu’ils avaient été laissés avec un bateau endommagé, mais ils ont réussi à boiter dans le port de Gibraltar.

Martin a déclaré qu’il se considérait extrêmement chanceux d’avoir échappé à la rencontre fermée indemne.

Martin a déclaré: “C’était un appel aussi proche que j’ai eu dans ma vie et je me considère vraiment très chanceux.”