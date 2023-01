Un gang masqué a kidnappé le cousin du gagnant du jackpot et l’a fustigé avec un fusil de chasse pour obtenir 50 000 £ de gains dans un complot de rançon

TROIS voyous en cagoule ont kidnappé, attaqué puis fustigé un homme pour mettre la main sur le jackpot de 50 000 £ de son cousin.

Jacob Clough-Massey a été expulsé de chez lui sous la menace d’une arme et embarqué dans sa propre voiture dans le cadre d’une sinistre tentative de rançon.

Carl MacDowall était l’un des trois voyous masqués qui ont battu la victime Crédit : Police du Merseyside

Carl MacDowall, Carlton Mullen et Kieran Kristensen l’ont ensuite retenu pendant des heures contre son gré avant de lui faire exploser la jambe.

Le trio masqué, tous âgés de 23 ans, a appelé à plusieurs reprises le cousin de la victime, James Clough, exigeant une partie de ses gains.

Il avait remporté 50 000 £ lors d’un concours Facebook dont “tout le monde était au courant” un mois avant l’horreur.

Après avoir refusé de cracher, Jacob a été jeté ensanglanté et “étourdi” sur une route de campagne abandonnée à Halewood, Merseyside.

MacDowall, Kristensen et Mullen “ont ri et souri” alors qu’ils étaient emprisonnés pour un total de 56 ans à Liverpool Crown Court.

Ils ont été reconnus coupables d’enlèvement, de blessures intentionnelles et de possession d’arme à feu dans l’intention de provoquer la peur ou la violence.

Le tribunal a entendu comment Jacob a été frappé, piquée avec un fusil de chasse et expulsé de chez lui le 15 décembre 2020.

Après avoir été traîné dans la voiture, il a été conduit pendant environ une heure et demie avec du sang coulant de son nez.

Il a décrit avoir entendu un “big bang” et “ressentir une sensation dans sa jambe” après avoir été abattu par les assaillants masqués.

Jacob a ensuite été abandonné sur une route de campagne sombre et isolée, mais a réussi à ramper pour obtenir de l’aide malgré la blessure par balle.

Le tribunal a appris qu’il utilisait maintenant une canne après avoir subi des lésions nerveuses permanentes.

MacDowall et Mullen ont été condamnés à 20 ans de prison et à trois ans de permis prolongé.

Kristensen a été emprisonné pendant 16 ans avec une licence prolongée de trois ans.

L’inspecteur-détective John Mullen a déclaré: «La victime a été soumise à une épreuve terrifiante par MacDowall, Kristensen et Mullen.

« Malheureusement, nous savons que les conséquences du port et de l’utilisation d’une arme à feu peuvent être catastrophiques pour les familles et nos communautés.

“MacDowall, Kristensen et Mullen ont été impitoyables lorsqu’ils ont attaqué et finalement abattu leur victime avant de le blesser sur une route de campagne tranquille.

«Grâce aux efforts acharnés de nos officiers pour lier chacun de leurs mouvements à ce crime violent MacDowall, Kristensen et Mullen passeront un temps considérable en prison.

“J’espère que ce résultat montre que l’utilisation d’armes à feu, la violence et l’intimidation n’ont pas leur place dans nos communautés, et nos agents seront implacables dans notre engagement à retirer ces criminels et ces armes de nos rues.”

Kieran Kristensen a été emprisonné pendant 16 ans Crédit : Police du Merseyside