Un gang du Grand Noida kidnappe un homme et exige son chien Argentino en rançon

Dans ce qui semble être un plan d’enlèvement bâclé tout droit sorti d’une comédie, un gang de Noida a tenté de voler un chien de compagnie coûteux dans un appartement de Noida. Lorsque Rahul Pratap, l’homme dont le frère possédait l’animal, a jeté de l’eau froide sur ce plan de vol, les trois membres du gang ont improvisé (mal) et l’ont kidnappé. Plus tard, ils ont appelé le frère de Rahul, Shubham, exigeant qu’il leur remette son animal de compagnie, un Dogo Argentino, s’il ne voulait pas qu’ils tuent Rahul.

Hindustan Times a cité Shubham disant qu’il possédait deux chiens, un Rottweiler et un Dogo Argentino. Il a acheté le Dogo Argentino pour un prix de Rs 1,5 lakhs il y a à peine six mois. “Mon frère Rahul (30 ans), qui réside à Alpha-2, aide à prendre soin des chiens et les emmène souvent chez lui”, a-t-il déclaré.

Le mercredi 14 décembre, Rahul, qui vit à Alpha 2 dans le Grand Noida, a reçu la visite de sa connaissance, Vishal Kumar, ainsi que de deux autres hommes – Lalit et Monty. Vishal a tenté d’emmener le chien avec lui de force mais n’a pas pu en raison de l’intervention de Rahul. Suite à cela, les trois hommes ont emmené Rahul avec eux. Le Dogo Argentino a été laissé pour compte. Les ravisseurs ont alors appelé Shubham, lui demandant de leur apporter la race de chien exotique.

Shubham s’est précipité pour informer la police, qui a déployé des équipes de recherche pour rechercher les suspects. La police a également enregistré un FIR contre les trois suspects, qui ont été identifiés comme des résidents d’Aligarh.

Effrayés par la police qui a lancé des enquêtes à leur sujet, les trois hommes ont libéré Rahul le jeudi 15 décembre. Ils ont laissé Rahul dans un champ à Aligarh, le laissant avec son téléphone portable. Shubham a ramené Rahul à la maison après avoir reçu un appel de sa part.

Les trois accusés sont depuis en fuite. Anjani Kumar, l’officier du poste de police de Beta-2 (SHO), a confirmé l’incident et a déclaré que “les équipes de police travaillent pour les attraper [the accused].”

