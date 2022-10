Un gang d’Haïti fait des demandes pour tester le pouvoir avec le gouvernement

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Une confrontation entre une puissante fédération de gangs et le gouvernement haïtien teste le pouvoir exercé par les deux parties et menace de faire dérailler davantage un pays paralysé où des millions de personnes ont du mal à trouver du carburant et de l’eau.

Un ancien policier qui dirige une alliance de gangs connue sous le nom de “G9 et famille” a proposé son propre plan pour l’avenir d’Haïti – cherchant même des sièges au Cabinet – tout en exigeant que l’administration du Premier ministre Ariel Henry accorde l’amnistie et annule les mandats d’arrêt contre le membres du groupe, une demande restée jusqu’ici sans réponse.

À la mi-septembre, le gang a encerclé un terminal de carburant clé pour exiger la démission d’Henry et protester contre une flambée des prix du pétrole après que le Premier ministre a annoncé que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner le carburant.

Cette décision, associée à des milliers de manifestants qui ont bloqué les rues de la capitale Port-au-Prince et d’autres grandes villes, a provoqué d’importantes pénuries, obligeant les hôpitaux à réduire les services, les stations-service à fermer et les banques et les épiceries à restreindre heures.

Dans une vidéo récente publiée sur Facebook, le chef du G9 et de la famille Jimmy Cherizier, surnommé «Barbecue», a lu une proposition de plan pour stabiliser Haïti qui comprend la création d’un «Conseil des Sages» avec un représentant de chacun des 10 pays d’Haïti. départements.

Le gang réclame également des postes au sein du cabinet d’Henry, selon le directeur de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration d’Haïti, s’adressant à la station de radio Magik 9 jeudi.

“C’est un symptôme de leur pouvoir, mais aussi un symptôme qu’ils peuvent craindre ce qui s’en vient”, a déclaré Robert Fatton, un expert en politique haïtienne à l’Université de Virginie, à propos des demandes du gang.

Henry et 18 membres de son cabinet ont appelé il y a près d’une semaine au déploiement de troupes étrangères pour réprimer la violence et mettre fin au blocus du carburant, une proposition qui n’a pas encore été officiellement discutée par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui se réunit lundi.

Le gang, qui a maîtrisé un service de police en sous-effectif et sous-financé, se méfie probablement du déploiement potentiel de troupes armées spécialisées, a déclaré Fatton.

“Ils essaient d’obtenir le meilleur accord possible alors qu’ils ont dans une certaine mesure le dessus”, a-t-il déclaré.

Les revendications des gangs ne sont pas nouvelles en Haïti, et elles sont devenues plus puissantes depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Mais ces menaces ont été rapidement réprimées dans le passé avec l’aide des forces de maintien de la paix de l’ONU, a déclaré Fatton.

Au lendemain d’une rébellion qui a renversé l’ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide, le président de l’époque, Réné Préval, a ordonné aux gangs de déposer les armes. Il l’a fait pacifiquement au début, mais n’ayant reçu aucun résultat, il les a menacés.

“On leur a dit:” Soit vous désarmez, soit vous allez mourir “”, a déclaré Fatton. “Certains gangs ont accepté la solution, et d’autres ont été détruits.”

Il a déclaré que les forces spéciales avaient utilisé des drones et envahi les bidonvilles, que les gangs contrôlaient depuis longtemps.

Mais les gangs ont joué des rôles politiques majeurs auparavant : le chef d’un gang a aidé à lancer la révolte qui a chassé Aristide, qui a refusé de démissionner avant la fin de son mandat en 2006. Ce chef, Butteur Metayer, avait été un partisan d’Aristide, mais s’est retourné contre lui. lui après que son frère, également chef de gang, a été tué en 2003.

Fatton a déclaré que même si la demande de donner des postes au Cabinet à la fédération de gangs de Cherizier est “une proposition folle”, il a ajouté qu’une amnistie impliquant l’abandon des armes pourrait être une solution.

“Le gouvernement sauve la face, les gangs disent : ‘Nous avons réalisé ce que nous voulions’, et il y a un compromis”, a-t-il dit.

Mais la demande d’annulation des mandats d’arrêt serait probablement rejetée par le gouvernement, qui cherche depuis longtemps à arrêter Cherizier pour avoir notamment orchestré l’un des pires massacres du pays, au cours duquel des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués.

Les responsables haïtiens ont averti la communauté internationale que la situation est désastreuse, notant qu’une récente épidémie de choléra pourrait également s’aggraver en raison de la disponibilité limitée d’eau et d’autres fournitures de base.

Vendredi, l’UNICEF a averti que près de 100 000 enfants de moins de 5 ans souffrent déjà de malnutrition aiguë sévère et sont vulnérables au choléra : « La crise en Haïti est de plus en plus une crise d’enfants.

Cela devient aussi une crise pour les femmes. Le Fonds des Nations Unies pour la population a déclaré vendredi que 30 000 femmes enceintes sont à risque car environ les trois quarts des hôpitaux d’Haïti sont incapables de fournir des services en raison d’un manque de carburant.

Danica Coto, The Associated Press