Un gang derrière le massacre de 41 femmes dans une prison hondurienne, selon des responsables

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Des détenues se sont plaintes pendant des semaines d’avoir été menacées par des membres de gangs dans une prison pour femmes au Honduras. Le gang a exécuté ces menaces, massacrant 41 femmes, dont beaucoup ont été brûlées, abattues ou poignardées à mort.

Le président Xiomara Castro a déclaré que l’émeute de mardi à la prison de la ville de Tamara, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Honduras, avait été « planifiée par des maras (gangs de rue) avec la connaissance et l’assentiment des autorités de sécurité ».

Castro s’est engagé à prendre des « mesures drastiques », mais n’a pas expliqué comment les détenus identifiés comme membres du gang du Barrio 18 ont pu faire entrer des armes à feu et des machettes dans la prison, ou se déplacer librement dans un bloc cellulaire voisin et y massacrer tous les prisonniers.

Des clips vidéo présentés par le gouvernement depuis l’intérieur de la prison montraient plusieurs pistolets et un tas de machettes et d’autres armes blanches qui ont été retrouvés après l’émeute.

Sandra Rodríguez Vargas, commissaire adjointe du système pénitentiaire du Honduras, a déclaré que les assaillants avaient « retiré » les gardes de l’établissement – aucun ne semblait avoir été blessé – vers 8 heures du matin mardi, puis avaient ouvert les portes d’un bloc de cellules adjacent et avaient commencé à y massacrer des femmes. . Ils ont déclenché un incendie qui a noirci les murs des cellules et réduit les couchettes à des tas de métal tordus.

Vingt-six des victimes ont été brûlées vives et les autres ont été abattues ou poignardées, a déclaré Yuri Mora, porte-parole de l’agence nationale d’enquête de la police du Honduras. Au moins sept détenus étaient soignés dans un hôpital de Tegucigalpa.

L’émeute semble être la plus meurtrière dans un centre de détention pour femmes en Amérique centrale depuis 2017, lorsque des filles d’un refuge pour jeunes en difficulté au Guatemala ont mis le feu à des matelas pour protester contre les viols et autres mauvais traitements dans l’établissement surpeuplé. La fumée et le feu ont tué 41 filles.

La pire catastrophe carcérale depuis un siècle s’est également produite au Honduras, en 2012 au pénitencier de Comayagua, où 361 détenus sont morts dans un incendie probablement causé par une allumette, une cigarette ou une autre flamme nue.

Il y avait de nombreux avertissements avant la tragédie de mardi, selon Johanna Paola Soriano Euceda, qui attendait à l’extérieur de la morgue de Tegucigalpa des nouvelles de sa mère, Maribel Euceda, et de sa sœur, Karla Soriano. Tous deux étaient jugés pour trafic de drogue mais étaient détenus dans le même quartier que les condamnés.

Soriano Euceda a déclaré qu’ils lui avaient dit dimanche qu ‘«ils (les membres du Barrio 18) étaient hors de contrôle, ils se battaient avec eux tout le temps. C’était la dernière fois que nous avons parlé.

Une autre femme, qui n’a pas voulu donner son nom par crainte de représailles, a déclaré qu’elle attendait des nouvelles d’une amie, Alejandra Martínez, 26 ans, qui était détenue dans le malheureux Cell Block One pour vol qualifié.

« Elle m’a dit la dernière fois que je l’ai vue dimanche que les 18 personnes de (Barrio) les avaient menacés, qu’ils allaient les tuer s’ils ne livraient pas un parent », a-t-elle dit.

Les gangs exigent parfois que les victimes « livrent » un ami ou un parent en donnant au gang son nom, son adresse et sa description, afin que les forces de l’ordre puissent ensuite les retrouver et les kidnapper, les voler ou les tuer.

Les responsables ont décrit les meurtres comme un « acte terroriste », mais ont également reconnu que les gangs avaient essentiellement régné sur certaines parties de la prison.

Julissa Villanueva, chef du système pénitentiaire, a suggéré que l’émeute avait commencé à cause des récentes tentatives des autorités de réprimer les activités illicites à l’intérieur des murs de la prison et a qualifié la violence de mardi de réaction aux mesures « que nous prenons contre le crime organisé ».

« Nous ne reculerons pas », a déclaré Villanueva dans un discours télévisé après l’émeute.

Les gangs exercent un large contrôle à l’intérieur des prisons du pays, où les détenus établissent souvent leurs propres règles et vendent des produits interdits.

Ils auraient également été en mesure de faire passer en contrebande des fusils et d’autres armes, un problème récurrent dans les prisons honduriennes.

« Le problème est d’empêcher les gens de faire de la contrebande de drogue, de grenades et d’armes à feu », a déclaré Joaquin Mejia, expert hondurien des droits humains. « Les événements d’aujourd’hui montrent qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire. »

Pendant ce temps, la tâche sinistre de tenter d’identifier les corps, certains terriblement brûlés, se poursuivait.

« Les équipes médico-légales qui retirent les corps confirment qu’elles en ont compté 41 », a déclaré Mora.

L’attente des nouvelles était une torture pour de nombreuses familles de détenus. Des dizaines de parents anxieux et en colère se sont rassemblés devant la prison rurale.

« Nous sommes ici en train de mourir d’angoisse, de douleur… nous n’avons aucune information », a déclaré Salomón García, dont la fille est détenue dans l’établissement.

Azucena Martinez, dont la fille était également détenue à la prison, a déclaré « il y a beaucoup de morts, 41 déjà. Nous ne savons pas si nos proches sont également là-dedans, morts.

L’émeute de mardi pourrait augmenter la pression sur le Honduras pour imiter les prisons drastiques de tolérance zéro et sans privilèges mises en place au Salvador voisin par le président Nayib Bukele. Alors que la répression des gangs au Salvador a donné lieu à des violations des droits, elle s’est également avérée extrêmement populaire dans un pays longtemps terrorisé par les gangs de rue.

Les écrivains AP Elmer Martínez à Tamara, au Honduras, et Maria Verza et Mark Stevenson à Mexico ont contribué à ce rapport.

Marlon González, Associated Press