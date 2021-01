Un écolier a été laissé dans le coma après avoir été brutalement battu par des agresseurs non identifiés au cœur de Paris la semaine dernière.

L’agression violente a été capturée sur une caméra de vidéosurveillance et montre le gang entourant l’adolescent, Yuri, d’Ukraine et le battant sans connaissance.

L’incident, qui aurait impliqué jusqu’à 10 jeunes, a eu lieu près de la Tour Eiffel et du centre commercial Beaugrenelle à 18h30 à Paris le 15 janvier.

Yuri était avec des amis lorsque l’attaque a eu lieu et l’adolescent était le seul à ne pas réussir à s’échapper.

Il était entouré d’un groupe d’assaillants qui auraient brandi des tiges métalliques, des chauves-souris et des couteaux qui l’ont laissé avec des piqûres au crâne, des fractures des bras et des côtes, des coups de couteau et des traumatismes oculaires.

Le garçon de 15 ans est actuellement dans le coma dans un hôpital de la ville après l’attentat qui a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête pour « tentative d’homicide volontaire ».

L’ambassadeur d’Ukraine en France, Vadim Omelchenko, a lancé sur son compte Twitter des détails sur l’attaque, ainsi qu’un appel à témoins.

Dans son message, il a déclaré: « Un incident tragique s’est produit à Paris, qui a conduit des inconnus à battre l’adolescent ukrainien Yuri. »

Selon l’ambassadeur Omelchenko, le consulat ukrainien est en liaison avec les responsables locaux des forces de l’ordre.

La mère de Yuriy, Nataliya Khruchenyk, a quant à elle créé un compte Instagram dédié à la recherche de témoins.

Pendant ce temps, une source d’enquête a déclaré: « Aucun n’a encore été identifié, mais une percée est attendue sur la base des preuves vidéo. »

Les enquêteurs affirment que l’incident a les caractéristiques d’une attaque organisée par un gang, un groupe d’adolescents de la banlieue sud de Vanves étant soupçonné d’être responsable.

«Ils ont vu le gang courir vers eux, mais Yuriy a eu du mal à s’enfuir», a déclaré une source enquêteuse.

« Alors qu’il essayait de courir, il est tombé et a été attrapé par le gang, qui a commencé à lui donner des coups de pied et de poing, et à le frapper avec des barres de fer et des battes de baseball.

« Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été découvert qu’il avait des fractures au crâne, et une décision a été prise de le placer dans un coma provoqué. »

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu’il s’agissait « d’une attaque d’une incroyable sauvagerie » et a offert « un soutien au jeune garçon et à sa famille ».

Xavier Iacovelli, un sénateur français, a déclaré sur Twitter: « Cette vidéo est insupportable, où le jeune Yuriy, un écolier de 15 ans est lynché par 10 individus armés de barres de fer, clairement dans l’intention de le tuer. Mes pensées vont à Yuriy, qui est dans le coma, et à sa famille.

Les paroles de soutien à Yuriy, qui n’avait que 14 ans au moment de l’attaque et à un footballeur prometteur, sont venues de célébrités.

La star de cinéma Omar Sy, star de la nouvelle série Netflix Lupin, a déclaré sur Twitter « Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense à toi et aux vôtres », tandis que la star du football français vainqueur de la Coupe du monde a écrit: « Des images insupportables – le pouvoir de toi Yuriy et obtenez bien.’