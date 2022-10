Un gang de trafiquants de drogue mexicain tue 20 personnes, dont un maire et son père, lors d’un massacre à l’hôtel de ville

Un gang de drogue abattu 20 personnes dont un maire et son père, dans les montagnes du sud du Mexique, ont annoncé jeudi des responsables.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des hommes qui s’identifiaient comme le gang Tequileros revendiquant la responsabilité de la fusillade de masse dans l’État de Guerrero.

Le conseil de sécurité de l’État de Guerrero a déclaré que des hommes armés ont fait irruption dans la mairie du village de San Miguel Totolapan mercredi et ont ouvert le feu sur une réunion que le maire tenait avec d’autres responsables.

Parmi les morts figuraient le maire Conrado Mendoza et son père, Juan Mendoza Acosta, ancien maire de la ville. La plupart des autres victimes seraient des responsables locaux.

Les murs de la mairie, alors entourés de manèges pour enfants, sont restés criblés de balles. Totolapan est un canton montagneux géographiquement vaste mais peu peuplé dans une région connue sous le nom de Tierra Caliente, l’une des zones les plus conflictuelles du Mexique.

Ricardo Mejia, secrétaire adjoint à la sécurité publique du Mexique, a déclaré que les Tequileros combattaient le gang Familia Michoacana dans la région et que l’authenticité de la vidéo était en cours de vérification.

“Cet acte s’est produit dans le contexte d’un différend entre gangs criminels”, a déclaré Mejia. “Un groupe connu sous le nom de Tequileros a dominé la région pendant un certain temps ; c’était un groupe qui faisait principalement de la contrebande et de la distribution d’opium, mais qui se livrait également à des enlèvements, à des extorsions et à plusieurs meurtres dans la région.”

Totolapan a été contrôlé pendant des années par gang de drogue le patron Raybel Jacobo de Almonte, connu sous son surnom de “El Tequilero”, “Le buveur de tequila”.

Lors de sa seule apparition publique connue, de Alamonte a été capturé sur vidéo en train de boire avec l’aîné Mendoza, qui était alors le maire élu de la ville, en 2015. Il n’était pas clair si l’aîné Mendoza était là de son plein gré, ou avait été forcé d’assister à la réunion.

Dans cette vidéo, de Alamonte est apparu tellement ivre qu’il a marmonné de manière inaudible et a dû être maintenu en position assise par l’un de ses hommes de main.

En 2016, les habitants de Totolapan en avaient tellement marre des enlèvements par les Tequileros qu’ils ont kidnappé la mère du chef de gang pour tirer parti de la libération des autres.

Alors que les Tequileros dépendaient depuis longtemps du trafic de pâte d’opium auprès des producteurs de pavot locaux, l’utilisation croissante de l’opioïde synthétique fentanyl avait réduit la demande de pâte d’opium et abaissé le niveau de violence à Guerrero.

Mercredi également, dans l’État voisin de Morelos, un député de l’État a été abattu dans la ville de Cuernavaca, au sud de Mexico.

Deux hommes armés voyageant à moto ont tué par balle la députée d’État Gabriela Marín alors qu’elle sortait d’un véhicule devant une pharmacie. Une personne avec Marín aurait été blessée lors de l’attaque.

“Sur la base des informations dont nous disposons, nous ne pouvons pas exclure un motif lié à la politique”, a déclaré Mejia à propos de ce meurtre. “La défunte, Gabriela Marín, venait d’entrer en fonction en tant que législatrice en juillet, après le décès d’un autre membre de la législature, et il y a eu plusieurs litiges concernant le siège.”

Le meurtre de Mendoza a porté à 18 le nombre de maires tués sous l’administration du président Andrés Manuel López Obrador, et le nombre de législateurs de l’État à huit, selon les données d’Etellekt Consultores.

Congrès du Mexique Cette semaine, on débat de la proposition du président d’étendre les fonctions de police de l’armée jusqu’en 2028. Le mois dernier, les législateurs ont approuvé les efforts de López Obrador pour transférer la Garde nationale apparemment civile sous contrôle militaire.

Bien que les attaques contre des fonctionnaires ne soient pas rares au Mexique, elles surviennent à un moment où la stratégie de sécurité de López Obrador fait l’objet de vifs débats. Le président a confié une énorme responsabilité aux forces armées plutôt qu’à la police civile pour maîtriser les niveaux de violence constamment élevés au Mexique. Il s’est engagé à continuer, disant “nous devons continuer à faire les mêmes choses, car cela a donné des résultats”.

López Obrador a cherché à blâmer les administrations précédentes pour le problème persistant de la violence au Mexique.

“Ce sont des organisations (criminelles) qui existent depuis longtemps, qui n’ont pas vu le jour dans cette administration”, a déclaré López Obrador. Il a également blâmé les habitants de la région de Tierra Caliente pour avoir soutenu les gangs – et parfois même les avoir élus.

“Il y a encore des communautés qui protègent ces groupes, et même les élisent en tant qu’autorités”, a déclaré le président.