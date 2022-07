Un gang de singes en maraude terrorise une ville japonaise en attaquant des dizaines de personnes, selon des rapports

Un macaque a été euthanasié mardi dans la ville de Yamaguchi, dans l’ouest du Japon, selon des informations.

Le macaque fait partie d’une bande de singes qui terrorisent la ville depuis début juillet.

Au moins 58 personnes ont été blessées par des singes ces dernières semaines, selon l’Associated Press.

Des responsables japonais ont abattu un singe qui, selon eux, faisait partie d’un gang de macaques terrorisant la ville de Yamaguchi pendant des semaines, selon des informations.

Le macaque japonais, parfois appelé singe des neiges, a été euthanasié mardi après que des chasseurs spécialement mandatés aient utilisé un pistolet tranquillisant pour l’endormir et l’attraper, Le Guardian a rapporté.

Le singe, qui aurait quatre ans, a été identifié comme responsable d’au moins une des nombreuses attaques qui ont frappé la ville du sud-ouest du Japon depuis début juillet, selon The Guardian.

Un responsable du département agricole local a déclaré AFP que le reste de la bande de macaques est toujours en liberté et continue de faire des ravages dans la ville montagneuse, à 80 miles d’Hiroshima dans l’ouest du Japon.

“Des témoins oculaires décrivent des singes de différentes tailles, et même après la capture, nous recevons des informations sur de nouvelles attaques”, a déclaré à l’AFP le responsable.

Un porte-parole de la division de l’entretien de la nature de Yamaguchi a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Insider.

Au moins 58 personnes ont été blessées dans les attaques de macaques japonais ces dernières semaines, selon l’Associated Press. Personne n’a été grièvement blessé, mais les personnes concernées ont été invitées à se faire soigner dans un hôpital, a rapporté l’agence de presse.

Les blessures comprennent des égratignures aux mains et aux jambes et des morsures au cou et au ventre, selon CNN.

Les victimes des attaques de singes vont des petits enfants aux personnes âgées, a déclaré Yoshitaka Morishige, un responsable du département de conservation du gouvernement de la préfecture de Yamaguchi, par CNN.

Lors d’une attaque, un enfant de quatre ans a été pris pour cible par un singe sur le terrain d’un jardin d’enfants de Yamaguchi, Le New York Times a rapporté. La directrice adjointe du jardin d’enfants, Yasuko Sanada, a déclaré que les macaques avaient depuis pris le contrôle de la cour de récréation.

“Nous avons reçu un avertissement de la police ce matin, nous avons donc cessé de laisser les enfants jouer dehors”, a déclaré Sanada, selon le Times.

Il y a également des rapports selon lesquels les singes ont essayé d’arracher des bébés, a déclaré AP. Une petite fille a été blessée chez elle, a rapporté le journal.

Selon Nouvelles du ciel, une femme a été agressée alors qu’elle étendait du linge devant sa maison.

Les singes sont entrés dans les maisons par les fenêtres et les portes coulissantes, a rapporté CNN. Les résidents de Yamaguchi sont encouragés à garder ces points d’entrée fermés.

La police a installé des pièges et commencé des patrouilles avec des filets et des fusils tranquillisants, mais un seul singe a été capturé.

Masato Saito, un responsable de la ville de Yamaguchi, a déclaré qu’il n’était pas certain du nombre de singes prenant part aux attaques et a décrit les événements récents comme un événement “très inhabituel”, selon CNN.

“Ils ne sont jamais entrés dans une zone urbaine comme celle-ci auparavant et ont agressé autant de personnes”, a déclaré Saito.