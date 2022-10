Un gang de la drogue tue 20 personnes lors d’une attaque contre l’hôtel de ville du sud du Mexique

MEXICO CITY – Un gang de trafiquants a abattu 20 personnes, dont un maire et son père, dans les montagnes du sud du Mexique, ont annoncé jeudi des responsables.

Le conseil de sécurité de l’État de Guerrero a déclaré que des hommes armés ont fait irruption dans la mairie du village de San Miguel Totolapan mercredi et ont ouvert le feu sur une réunion que le maire tenait avec d’autres responsables.

Parmi les morts figuraient le maire Conrado Mendoza et son père, Juan Mendoza Acosta, ancien maire de la ville. La plupart des autres victimes seraient des responsables locaux.

Les murs de la mairie, alors entourés de manèges pour enfants, sont restés criblés de balles. Totolapan est un canton montagneux géographiquement vaste mais peu peuplé dans une région connue sous le nom de Tierra Caliente, l’une des zones les plus conflictuelles du Mexique.

Ricardo Mejia, secrétaire adjoint à la sécurité publique du Mexique, a déclaré que les Tequileros combattaient le gang Familia Michoacana dans la région et que l’authenticité de la vidéo était en cours de vérification.

“Cet acte s’est produit dans le contexte d’un différend entre gangs criminels”, a déclaré Mejia. « Un groupe connu sous le nom de Tequileros a dominé la région pendant un certain temps ; c’était un groupe qui faisait principalement de la contrebande et de la distribution d’opium, mais qui se livrait également à des enlèvements, des extorsions et plusieurs meurtres dans la région.