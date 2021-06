Un gang de drogue transporte 3 millions de livres de cocaïne à travers le Royaume-Uni dans des pots de crème hydratante

Un gang de DROGUES a trafiqué au moins 3 millions de livres sterling de cocaïne à travers le Royaume-Uni – dans des pots de crème hydratante.

Des messages sur WhatsApp montrent que le courrier Pasquelino Mazzuca, 53 ans, a pris livraison des bateaux pour le concessionnaire Alexander Hepworth, 30 ans.

Alexander Hepworth, 30 ans de Helmshore, Lancs, a été emprisonné pendant 16 ans et neuf mois Crédit : MEN Media

Le courrier Pasquelino Mazzuca, 53 ans, a pris livraison de la cocaïne sur des bateaux Crédit : BPF

Quelque 30 kg de cocaïne ont été ramassés à Plymouth, Devon et Harwich, Essex, déguisés en crème E45, a appris le tribunal de la Couronne de Minshull Street à Manchester.

Les deux hommes ont admis des accusations de fourniture et de possession d’une arme à feu.

Hepworth, de Helmshore, Lancs, a été condamné à 16 ans et neuf mois de prison et Mazzuca, de Ramsbottom, à 11 ans et deux mois.

La juge Sophie McKone leur a dit : « Lorsque vous vous impliquez dans ce niveau de trafic de drogue, cela doit entraîner de très longues peines d’emprisonnement. »

Le procureur Wayne Jackson a déclaré que le travail de Mazzuca en tant que coursier pour Hepworth avait été découvert après que la police eut perquisitionné les locaux de Mazzuca et trouvé plus de 2 000 comprimés d’ecstasy.

Les hommes ont été emprisonnés au tribunal de la couronne de Minshull Street à Manchester Crédit : MEN Media

Il a déclaré que des officiers avaient perquisitionné une unité du Chesham Industrial Estate à Bury en juillet 2019.

Ils ont trouvé 2 132 comprimés d’ecstasy d’une valeur d’environ 20 000 £ sur les lieux avec les empreintes digitales de Mazzuca sur les sacs.

L’enquête sur le couple fait suite à une opération à Bury, Gtr Manchester, qui a vu 18 escrocs emprisonnés l’année dernière pendant 140 ans.