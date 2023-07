Un gang de drogue mexicain organise une manifestation et l’enlèvement de responsables gouvernementaux dans un contexte d’escalade de la violence

Les autorités mexicaines ont confirmé qu’une récente manifestation qui a bloqué l’autoroute principale menant à Acapulco et entraîné l’enlèvement de responsables gouvernementaux a été orchestrée par un gang de la drogue.

Malgré les affirmations du président Andrés Manuel López Obrador de réduire les homicides, le problème de la criminalité dans le pays reste grave.

La secrétaire à la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a reconnu que la manifestation organisée par le gang de la drogue Los Ardillos visait à obtenir la libération de deux chefs de gang détenus accusés de trafic de drogue et d’armes.

Les responsables mexicains de la sécurité ont reconnu mardi qu’une manifestation qui a bloqué l’autoroute principale menant à la station balnéaire d’Acapulco et conduit à l’enlèvement de responsables gouvernementaux a été organisée par un gang de la drogue.

Ils ont également déclaré qu’un officier de la Garde nationale avait été tué par une voiture piégée posée par un cartel lors d’une attaque antérieure ailleurs.

La violence suggère que le problème de la criminalité au Mexique continue d’être grave, bien que le président Andrés Manuel López Obrador ait exagéré à quel point il a réduit le nombre d’homicides depuis son entrée en fonction en décembre 2018.

La secrétaire à la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a attribué mardi à López Obrador une baisse de 17,5 % du nombre d’homicides. En fait, environ 11 % de la baisse s’est produite au cours des derniers mois du mandat de son prédécesseur. Au cours des 4 ans et demi au pouvoir de López Obrador, les homicides n’ont diminué que d’environ 7%, mais restent à des niveaux historiquement élevés.

Rodríguez a reconnu qu’une manifestation lundi de centaines de personnes dans la ville méridionale de Chilpancingo avait été organisée par le gang de la drogue Los Ardillos. Elle a déclaré que la manifestation visait à forcer le gouvernement à libérer deux chefs de gang détenus qui ont été accusés de possession de drogue et d’armes.

LE MEXIQUE DOIT METTRE FIN À LA VIOLENCE CONTRE LES PRÊTRES CATHOLIQUES

Les manifestants ont en grande partie bloqué tout le trafic sur l’autoroute entre Mexico et Acapulco pendant deux jours, ont combattu les forces de sécurité et réquisitionné un camion blindé de la police et l’ont utilisé pour enfoncer les portes du bâtiment de la législature de l’État.

Rodríguez a déclaré que les manifestants avaient enlevé 10 membres de la police d’État et de la Garde nationale, ainsi que trois fonctionnaires de l’État et fédéraux, et les retenaient en otage pour faire respecter leurs revendications.

« Beaucoup de ces personnes ont été forcées de manifester », a déclaré Rodríguez, jurant de ne pas utiliser la force pour dissoudre la manifestation.

Lors de sa conférence de presse du matin, López Obrador a déclaré que les gangs au Mexique avaient l’habitude d’organiser des groupes de façade et des manifestations.

« C’est une pratique de certains groupes criminels, ils créent des mouvements sociaux pour les soutenir », a déclaré López Obrador. Il a exhorté les Mexicains « à ne pas se laisser manipuler par les chefs de ces gangs ».

Il a reconnu que le blocus routier de près de deux jours représentait un problème pour les automobilistes. « Nous devons souffrir un peu », a-t-il déclaré.

Rodríguez a déclaré que le gouvernement négociait avec les manifestants à Chilpancingo, mais n’a pas voulu dire si les responsables pourraient accepter de libérer les deux suspects. Elle a affirmé que le gang des Ardillos avait même deux porte-parole, dont l’un était propriétaire d’une entreprise de construction qui a obtenu des contrats de travaux publics.

Chilpancingo a été le théâtre de violences persistantes des gangs de la drogue ces dernières années. Au cours du week-end, quatre chauffeurs de taxi ont été abattus et au moins une de leurs voitures incendiée, à Chilpancingo et dans les environs, la capitale de l’État de Guerrero.

Et fin juin, des morceaux de sept corps démembrés ont été laissés dans une rue du centre-ville de Chilpancingo, accompagnés d’un message menaçant attribué au gang des Ardillos. Le gang semble faire pression sur le maire de la ville, qui a reconnu plus tard qu’elle avait rencontré – mais pas négocié avec – des chefs de gang.

Et mardi, Luis Rodriguez Bucio, le secrétaire adjoint à la sécurité, a reconnu qu’une voiture piégée qui a explosé dans la ville mexicaine dominée par le cartel de Celaya, au nord, le 28 juin, avait tué un officier de la Garde nationale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Garde avait confirmé une explosion et des blessés à l’époque, mais n’avait jamais mentionné de décès.

Rodriguez Bucio a déclaré que la voiture piégée avait été posée par le cartel de Santa Rosa de Lima, qui mène depuis des années une sanglante guerre de territoire pour le contrôle de l’État du centre-nord de Guanajuato.

Des officiers de la Garde nationale auraient répondu à un rapport concernant une voiture garée avec ce qui semblait être des corps à l’intérieur. À leur approche, le véhicule a explosé, faisant voler les agents.

L’utilisation d’une voiture piégée pour causer intentionnellement des victimes des forces de l’ordre marque une escalade des luttes intestines entre cartels rivaux et rappelle l’explosion d’une voiture piégée en 2010 qui a tué trois personnes dans la ville frontalière nord de Ciudad Juarez au plus fort de la crise 2006-2012. guerre contre la drogue.