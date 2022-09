Un gang de drogue Dopey a été collé après avoir installé une ferme de cannabis de 1,6 million de livres sterling à côté d’un CROWN COURT

Un gang DRUGS a atterri sur le banc des accusés pour avoir installé une ferme de cannabis de 1,6 million de livres sterling à côté d’un tribunal de la Couronne.

Leur opération illicite se déroulait à quelques mètres de l’endroit où les juges enfermaient les revendeurs chaque semaine – et où ils ont finalement fait face à la justice.

Les quatre Albanais derrière lui volaient 11 000 £ d’électricité par jour pour alimenter leur équipement en puisant dans l’alimentation secteur du centre-ville de Carlisle.

La police qui a perquisitionné la ferme a trouvé une récolte de 778 plantes qui auraient produit 166 kg de cannabis.

Nikolin Progni, 29 ans, Klaudio Lekndreaj, 42 ans, Klaurent Lena, 28 ans, et Andrea Vukaj, 22 ans, ont admis la culture et la fourniture de cannabis et ont chacun été emprisonnés pendant trois ans.

Ils ont affirmé avoir agi sur les ordres d’autres personnes plus haut dans la chaîne, mais ont refusé de les nommer.

Alors qu’il les condamnait dans la cour du site de l’usine, le juge Tony Hawks a déclaré: «Il s’agissait d’une ferme de cannabis sophistiquée, créée et gérée par des personnes qui savaient exactement ce qu’elles faisaient.

“Les personnes qui s’impliquent dans la culture du cannabis peuvent s’attendre à aller en prison immédiatement.”

Les hommes seront tous expulsés à leur sortie de prison.

