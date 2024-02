Un gang de drogue arrêté pour avoir tué et démembré cinq personnes à Cancun

Nouvelles du monde





Six membres d’un gang de trafiquants de drogue de Cancun, haut lieu touristique mexicain, ont été arrêtés lundi pour avoir prétendument tué et démembré cinq personnes avec une machette et enterré trois autres dans une tombe peu profonde, ont indiqué les procureurs.

La police de Quintana Roo a déclaré que six hommes étaient liés aux meurtres de grizzlis, qui ont été découverts pour la première fois le 29 janvier lorsque la police a découvert cinq corps mutilés dans un taxi-moto.

Une enquête a conduit les policiers vers le groupe, qui est membre d’un réseau criminel notoire spécialisé dans la vente de drogue, l’extorsion, les vols de véhicules et les homicides dans la région.

Les victimes n’ont pas été identifiées.

Après avoir arrêté le groupe, la police a saisi leurs drogues, notamment de la marijuana, de la cocaïne et du crack, ainsi que deux armes à feu exclusivement utilisées par l’armée mexicaine.

La police a également saisi les motos-taxis utilisées pour transporter les corps mutilés, l’une des motos ayant été déclarée volée le 11 janvier.

Après avoir retracé le véhicule volé jusqu’à l’endroit d’où il avait été emmené, la police a trouvé trois corps qui ont été jetés dans un fossé et enterrés dans une tombe peu profonde.

Six membres de gangs ont été arrêtés à Cancun pour le meurtre brutal de huit personnes. Fiscalité générale de l’État de Quintana Roo

Les arrestations pour homicide ont eu lieu alors que les autorités ont également démantelé une importante opération antidrogue dans la station balnéaire qui opérait à partir d’un centre d’appels pour touristes. FGE Quintana Roo

Le bureau du procureur général de l’État de Quintana Roo a identifié les six hommes adultes arrêtés comme étant Cristian N, Yobani N, Pablo N, Raul N, Ernesto Alonso N et Rosario N.

Les hommes ont été placés en garde à vue ainsi que deux mineurs, dont l’identité n’a pas été divulguée.

Ces arrestations s’accompagnent d’une vaste opération de lutte contre la drogue à Cancún, où 23 autres personnes ont été arrêtées dans le cadre d’un faux centre d’appels qui s’en prenait aux touristes, livrait de la drogue et utilisait des motos-taxis et des mineurs comme guetteurs.

Les autorités mexicaines ont déclaré que la fausse agence de tourisme faisait des affaires par l’intermédiaire d’un centre d’appels où elle proposait des équipements sportifs et des forfaits touristiques aux touristes de la station balnéaire populaire.

Les homicides et les ventes de drogue ont été facilités par l’utilisation de motos-taxis, les corps retrouvés étant transportés à travers les vélos. FGE Quintana Roo

Équipement utilisé par le faux centre d’appels, dont le deuxième étage abritait l’opération de vente de drogue. FGE Quintana Roo

Cependant, les suspects ne livreront jamais les biens et services et garderont simplement l’argent.

Le deuxième étage du centre d’appels abritait leur opération de trafic de drogue, a indiqué la police, où ils effectuaient les ventes par téléphone et les livraient à moto.

Aux côtés de cette grande organisation, la police de Quintana Roo a également arrêté un autre suspect accusé d’achat et de vente de drogue sur les réseaux sociaux, y compris la livraison à domicile.

Même si les crimes violents et les ventes de drogue restent endémiques à Cancún, la ville reste une destination touristique en plein essor. via REUTERS

Destination touristique populaire, Cancun a été criblée de crimes violents ces dernières années, les procureurs ayant récemment confirmé la mort d’un homme et d’une femme américains qui ont été mortellement abattus la semaine dernière lors d’une dispute dans un club de plage de Tulum, juste au sud de la station balnéaire. .

Les procureurs ont noté que l’Américain tué dans la fusillade avait en sa possession de la cocaïne et des pilules lorsqu’il a été abattu.

Il semblerait qu’il s’agisse d’un trafiquant de drogue, la femme semblant être une civile prise entre deux feux, a indiqué la police.

L’année dernière, le Département d’État américain a émis un avertissement aux touristes, leur demandant de faire preuve d’une conscience accrue de la situation dans les stations balnéaires du Mexique en raison de l’augmentation des crimes violents et des saisies de drogue.

Mais les touristes ne semblent pas découragés puisque le département du tourisme mexicain a révélé lundi que les étrangers ont dépensé près de 31 milliards de dollars dans le pays l’année dernière, dont environ la moitié ont passé leur temps à Cancun.

Le chiffre des dépenses est en hausse de 10 % par rapport à 2022.

