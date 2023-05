Un gang de cambrioleurs de bijoux de Dresde reconnu coupable et condamné à des années de prison

BERLIN – Un tribunal de la ville de Dresde, dans l’est de l’Allemagne, a déclaré mardi cinq membres de la famille d’un gang criminel coupables d’un vol de bijoux de 129 millions de dollars (113 millions d’euros) et les a condamnés à plus de quatre ans de prison.

C’était l’un des vols de bijoux les plus notoires et les plus audacieux d’Europe lorsque des membres du clan Remmo de Berlin ont fait irruption dans le musée Grünes Gewölbe (Green Vault) au Palais Royal de Dresde aux premières heures du 25 novembre 2019, dans une opération de smash-and-grab qui a emporté certains des joyaux les plus précieux d’Europe.