La police française a arrêté un groupe de radicaux de gauche soupçonnés d’avoir fabriqué des bombes et de complot pour mener une guerre urbaine, selon les rapports. Le dirigeant aurait combattu aux côtés des Kurdes en Syrie.

Sept personnes décrites comme « Ultra-gauche » ont été chargés de former un «Groupe criminel terroriste» afin de mener des actions violentes, ont rapporté plusieurs médias français, citant des sources officielles. Les procureurs antiterroristes ont demandé la détention provisoire de six des suspects qui avaient comparu devant un juge vendredi.

Le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin plus tard remercié police sur les réseaux sociaux pour l’opération contre «Ces violents militants d’extrême gauche», sans confirmer aucun détail.

Selon des informations antérieures, neuf personnes au total avaient été initialement arrêtées mardi à Vitry-sur-Seine, en dehors de Paris, dans la ville méridionale de Toulouse et dans une commune appelée Cubjac. Deux d’entre eux ont par la suite été libérés sans poursuites. Le journal Le Parisien a indiqué que des arrestations ont également eu lieu à Rennes, dans le nord-est.

Les suspects sont six hommes et une femme, tous au début de la trentaine.

Selon BFM TV, le chef présumé du groupe avait passé 10 mois à se battre pour les forces dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie avant de retourner en France en janvier 2018. Le suspect a été décrit comme un « anarchiste » qui a épousé «Une idéologie prônant une révolution» et planifié «Activités de guérilla» En France.

La police aurait saisi un camion appartenant à l’un des suspects, où ils ont trouvé des composants utilisés pour fabriquer des bombes, notamment des produits chimiques dangereux et des billes d’acier qui devaient être utilisées comme éclats d’obus. Un fusil de chasse à canon tronqué, une arme de poing, un couteau et des munitions ont été saisis, et certains rapports indiquent que des fusils de chasse ont également été trouvés. La police a également récupéré des équipements de protection, notamment un casque et un bouclier anti-émeute.

Selon Le Parisien, au moins un des suspects a admis avoir planifié des attentats contre la police, les gendarmes ou les militaires. L’AFP, quant à elle, a cité une source affirmant que les enquêteurs n’avaient pas encore confirmé que les suspects envisageaient de cibler des policiers.

Les politiciens français des partis conservateurs ont déclaré que la nouvelle était un rappel de la menace posée par la gauche radicale et que le gouvernement « indulgent » les attitudes ont permis aux extrémistes de gauche de s’épanouir.

