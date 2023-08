Un gang aurait volé des millions pour payer des meurtres, des armes et de la drogue

L’acte d’accusation allègue que les « Wild 100 » ont déposé des demandes frauduleuses d’assistance-chômage en cas de pandémie en Californie et dans plusieurs autres États.

La procureure adjointe américaine Laura Kwaterski a déclaré à un juge fédéral en mai que Bowman était le chef de file du stratagème frauduleux et était personnellement responsable du vol de 850 000 $ d’argent de secours Covid, selon une transcription de l’audience de détention de l’accusé.

Bowman et Jackson ont plaidé non coupables. Bowman, qui a été arrêté dans la région de Houston en mai, est détenu en attendant son procès. Les deux hommes risquent la prison à vie s’ils sont reconnus coupables.

Le chef présumé du gang, Ronnell Bowman, et un autre accusé, Ronnie Jackson, ont été accusés du meurtre en avril 2021 d’un individu nommé uniquement NB dans le cadre d’un stratagème de meurtre contre rémunération.

L’acte d’accusation a été rendu par un grand jury du tribunal de district américain du district oriental du Wisconsin et descellé en mai.

L’acte d’accusation de 43 chefs d’accusation accuse 30 membres des « Wild 100 », également connus sous le nom de « Shark Gang », d’une litanie de crimes comprenant la fraude postale, le meurtre contre rémunération, le complot en vue de vendre des armes à feu, la possession illégale d’armes à feu, y compris une mitrailleuse. arme à feu et possession de drogue avec intention de vendre.

Un gang de rue à Milwaukee, dans le Wisconsin, aurait volé des millions de dollars en argent de secours en cas de pandémie qui ont ensuite été utilisés pour commettre un meurtre et acheter des armes et de la drogue, entre autres articles, selon un acte d’accusation fédéral.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Les accusés ont utilisé des cartes de débit préchargées émises par les programmes de chômage des États pour retirer de l’argent aux distributeurs automatiques du Wisconsin, selon l’acte d’accusation. L’argent volé de Covid aurait été dépensé pour organiser le meurtre et acheter des armes, de la drogue, des bijoux, des vêtements et des vacances, entre autres articles.

Bowman aurait utilisé l’argent volé pour solliciter le meurtre et acheter plusieurs armes à feu, y compris des mitrailleuses, puis aurait donné ces armes à d’autres personnes sachant qu’elles seraient utilisées pour commettre des violences, y compris des meurtres, a déclaré Kwaterski au juge lors de l’audience de détention.

Bowman aurait proposé de payer pour le meurtre de la mère ou de la sœur d’un membre d’un gang rival sur Instagram, selon les preuves présentées par Kwaterski lors de cette audience. Au lieu de cela, l’ami du membre du gang rival a été retrouvé tué. Jackson aurait reçu 10 000 $ pour commettre le meurtre, selon Kwaterski.

Bowman est soupçonné de deux autres meurtres contre rémunération liés à une guerre avec un gang rival, a déclaré Kwaterski au juge lors de l’audience de détention.

Le démantèlement des « Wild 100 » par les forces de l’ordre faisait partie d’un balayage national cet été par les équipes de grève du ministère de la Justice ciblant 836 millions de dollars d’argent volé de Covid. L’opération a donné lieu à des inculpations contre 371 accusés dans diverses affaires de fraude.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a créé un groupe de travail en mai 2021 pour poursuivre les fraudeurs qui ont volé l’argent des secours de Covid. Des accusations criminelles ont été déposées contre plus de 3 000 personnes et plus de 1,4 milliard de dollars d’argent volé ont été récupérés jusqu’à présent, selon le DOJ.

La procureure générale adjointe, Lisa Monaco, a déclaré la semaine dernière que le DOJ était en train de mettre en place de nouvelles équipes de frappe dans le Colorado et le New Jersey pour poursuivre la chasse aux fonds de secours volés.

« Nous demanderons des ordonnances judiciaires obligeant les accusés condamnés à rembourser chaque dollar volé et nous avons 20 ans pour réaliser ces recouvrements », a déclaré Monaco.