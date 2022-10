Un gagnant Super 6 de 250 000 £ ! Pourriez-vous être le prochain ? | Nouvelles du football

Chris Howell a correctement prédit six scores et est devenu plus riche de 250 000 £ après avoir remporté la première manche du Super 6 de la saison.

Chaque instant compte en Super 6, et chaque objectif compte aussi.

Chris Howell ne faisait que vaquer à ses occupations quotidiennes le mercredi soir – c’est-à-dire jusqu’à ce que Super 6 s’en mêle.

Malgré le fait qu’il était à cinq buts de six scores corrects avec seulement six minutes à jouer, il y avait une chance qu’il puisse terminer la nuit avec 250 000 £.

Fan de Tottenham, Howell n’avait pas l’habitude de voir Tanguy Ndombele trouver le chemin des filets pour son équipe, cependant, c’est sa frappe pour Napoli, première pour le club, à la 91e minute de leur match avec les Rangers en septembre qui a scellé un 3- 0 victoire à Ibrox pour les Italiens, mais surtout le jackpot de 250 000 £ pour Chris.

Image:

Jouez gratuitement au Super 6 samedi pour avoir une chance de gagner 250 000 £ supplémentaires. Inscriptions avant 15h.





Il ne traînait pas non plus. Chris et sa compagne ont déjà réservé un voyage aux Maldives. Super 6 est plus qu’un jeu, et il peut certainement changer des vies.

Les sélections gagnantes :

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund

Chelsea 1-1 Red Bull Salzbourg

Rangers 0-3 Naples

Real Madrid 2-0 RB Leipzig

Juventus 1-2 Benfica

Maccabi Haïfa 1-3 PSG

Image:

Chris Howell a eu la chance de rencontrer l’équipe de Soccer Saturday.





Il y a en fait un autre tour de Super 6 samedi, culminant avec le blockbuster qui est Liverpool contre Manchester City le Super Sunday, et cela signifie bien sûr que 250 000 £ supplémentaires sont en jeu.

Envie de battre les prédictions de Chris ? Voici ce pour quoi notre gagnant du Super 6 a soutenu Tour 14 :

Loups 2-1 Forêt de Nottingham

Fulham 3-0 Bournemouth

Tottenham 3-1 Everton

Manchester United 1-2 Newcastle

Aston Villa 2-1 Chelsea

Liverpool 1-3 Manchester City

Il y a en fait cinq autres tours de Super 6 rien qu’en octobre, offrant aux joueurs cinq chances de gagner le quart de million de livres à chaque occasion.

Image:

Quel score allez-vous prédire alors que Liverpool et Manchester City s’affrontent à Anfield.





Ne manquez pas votre chance de jouer gratuitement ce week-end, et vous pourriez être comme Chris si vous pouvez prédire correctement les six scores des matches de Premier League. Entrez avant 15h samedi, bonne chance!