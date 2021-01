Tout en partageant ses allégations contre le ANTM équipe et comment ils «utilisent mon traumatisme d’enfance contre moi», un chyron sur le post Instagram de Lisa est apparu et comprenait les mots «abus sexuel, abus physique, abus mental».

«Je ne sais pas comment tu dors la nuit», le Stage de mariage: étoiles de la réalité alun a continué. «Toi, Tyra, tu connaissais très bien l’horrible traumatisme que ma mère m’a infligé, et tu parles aussi beaucoup de comment tu ne serais pas là où tu es sans ta mère et de sa puissance. Alors sachant ça, tu me l’a fait et j’ai continué à le faire à d’autres filles, même après que j’en ai parlé publiquement.

« Comment dors-tu la nuit? » elle a demandé. «Comment dormez-vous la nuit en sachant que vous torturez et piquez les traumatismes de l’enfance des gens, des filles pour votre propre profit?