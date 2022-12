Un gage de succès ? Les joueurs de billard du Zimbabwe parient dessus

HARARE, Zimbabwe (AP) – Les temps forts de la Coupe du monde et d’autres événements sportifs sont diffusés sur des téléviseurs grand écran à Ruwa, à la périphérie de la capitale du Zimbabwe, Harare. Mais tous les regards sont tournés vers la table de billard… et l’argent.

Parmi eux se trouve Lévite Chisakarire, 18 ans.

“Je dois ramener l’argent à la maison … il y a beaucoup d’argent aujourd’hui”, a-t-il déclaré, tenant un bâton de billard et attendant son prochain adversaire.

L’enjeu est un premier prix de 150 dollars, une somme princière dans un pays où la majorité gagne un peu plus de 100 dollars par mois, selon les chiffres officiels du gouvernement, et où environ la moitié des 15 millions d’habitants vivent dans l’extrême pauvreté, selon le Programme alimentaire mondial.

“Cela peut faire beaucoup pour payer les factures”, a déclaré le jeune Chisakarire, le plus jeune joueur en lice pour le prix du jour.

Auparavant un sport minoritaire joué dans les quartiers les plus riches du Zimbabwe, le billard a gagné en popularité au fil des ans, d’abord comme passe-temps et maintenant comme mode de survie pour beaucoup dans un pays où les emplois à temps plein sont très difficiles à trouver.

Incapable de poursuivre ses études après avoir terminé ses études secondaires avec de faibles notes en 2019, Chisakarire a eu du mal à trouver un emploi dans les industries en difficulté du Zimbabwe. L’épidémie de COVID-19 a signifié que son père, un chauffeur de camion, a perdu son travail régulier. Alors Chisakarire a commencé à traîner dans une taverne illégale où les clients esquivaient ou soudoyaient la police pour ignorer les restrictions pandémiques afin qu’ils puissent boire de la bière et jouer au billard.

Son passe-temps est devenu une compétence et il a montré un talent pour tirer les balles rondes dans les poches. Bientôt, cela a aidé à résoudre ses problèmes financiers alors qu’il commençait à parier sur ses jeux et à gagner. Ces jours-ci, il gagne environ 300 $ sur un bon mois en jouant au billard, dit-il.

Il n’est pas le seul. La majorité des Zimbabwéens gagnent leur vie grâce à des activités informelles, qui comprennent la vente de tomates sur des stands en bordure de route et aussi en jouant au billard, selon une enquête sur la main-d’œuvre réalisée en octobre par l’agence de statistiques du pays. Environ la moitié des jeunes âgés de 15 à 34 ans sont au chômage et ne suivent ni études ni formation.

Certains, comme Chisakarire, trouvent leur gagne-pain aux tables de billard.

“Le billard est devenu populaire comme forme de divertissement dans les bars, mais il s’avère maintenant plus populaire que le football dans de nombreux endroits”, a déclaré Michael Kariati, journaliste sportif vétéran zimbabwéen depuis plus de 30 ans. “C’est devenu un sport extrêmement compétitif avec des gens qui parient et survivent.”

Rien qu’à Harare, le nombre de joueurs professionnels a quadruplé pour atteindre environ 800 au cours des cinq dernières années, selon Keith Goto, porte-parole de la Harare Professional Pool Association.

“Ensuite, il y a les jeux d’argent qui ont connu une croissance exponentielle. Vous trouvez des tables de billard partout où vous allez dans les cantons », a-t-il déclaré. “Il offre une forme d’emploi et il paie grâce aux paris.”

D’autres avertissent que les paris sont une habitude dangereuse qui peut avoir des effets désastreux sur les familles. Mais avec tant de personnes sans emploi et les perspectives économiques du Zimbabwe si désastreuses, de nombreuses personnes se bousculent désespérément pour gagner de l’argent grâce à une queue de billard.

Des arcades de piscine improvisées fleurissent dans les bars, les vérandas devant les magasins et à peu près n’importe quel espace ouvert. Certains résidents entreprenants ont des tables de billard chez eux où ils facturent aux gens 50 cents pour jouer et placer des paris en violation des lois de la ville qui exigent que ces entreprises soient dûment autorisées. Les tables sont souvent usées et bancales, mais les gens ne semblent pas s’en soucier.

À Warren Park, un canton de Harare, les gens ont ignoré le plus grand derby de football local du pays dans le plus grand stade du pays à proximité pour se rassembler autour de tables de billard où l’argent changeait de mains rapidement.

Pour de l’argent rapide, parier prend des moyens ingénieux. Au lieu de jouer tout le jeu à 8 boules, certains parient sur la position de la boule noire à 8 après le premier coup du jeu, également appelé le break. D’autres bottent sur la meilleure des trois balles. Un joueur expert a proposé de jouer avec une seule main car les gens hésitaient trop à parier contre lui.

Les autorités procèdent parfois à des opérations dites de nettoyage pour confisquer les tables de billard éparpillées un peu partout. Souvent, les responsables de l’application des règlements municipaux sont simplement payés avec aussi peu qu’un pot-de-vin de 2 $ pour détourner le regard. La plupart des parieurs des cantons à faible revenu placent des paris en dollars sur des jeux dans lesquels ils peuvent gagner 3 $ ou 4 $.

A Ruwa, la concurrence est plus organisée et les enjeux plus élevés. Chaque membre du club a payé 10 $ en frais de participation, qui ont été versés au prix en argent. Récemment, 31 joueurs ont payé pour participer. Des dizaines d’autres étaient des spectateurs, encourageant et pariant sur leurs joueurs préférés.

« Imaginez que vous rapportez 150 $ à la maison ! C’est plus que ce que de nombreuses personnes ayant un emploi rémunéré reçoivent par mois », a déclaré Goto, le porte-parole. “Le billard devrait maintenant passer des bars aux écoles et aux salles communautaires comme les autres sports, c’est devenu courant après tout.”

Pour Chisakarire, le joueur de 18 ans, le billard est devenu plus qu’un jeu. De jouer et de parier dans des tavernes d’arrière-cour, il rêve plus grand.

“Cela a changé ma vie”, a-t-il déclaré avant de lancer sa prochaine balle pour remporter le tournoi et empocher 150 $. “Je me vois bien jouer en Europe un jour.”

Farai Mutsaka, Associated Press