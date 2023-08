« Un gâchis absolu » – Jamie Carragher déchire la situation de transfert « embarrassante » de Liverpool au milieu des revers de Moises Caicedo et Romeo Lavia

Jamie Carragher a passionnément critiqué la stratégie de transfert de Liverpool, la qualifiant de « désordre absolu ».

Les Reds ont enduré une fenêtre de transfert frustrante malgré l’arrivée de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister de RB Leipzig et Brighton respectivement.

4 Jusqu’à présent, la fenêtre de transfert a été extrêmement frustrante pour Liverpool Crédit : Getty

4 Liverpool a perdu Moises Caicedo, qui a choisi de rejoindre Chelsea à la place Crédit : Getty

Les deux joueurs ont été signés à la suite du déclenchement de clauses de rachat dans leurs accords, cependant, l’équipe de Jurgen Klopp a eu du mal à conclure d’autres accords.

Liverpool était très intéressé par la signature de Moises Caicedo de Brighton et a même fait accepter une offre de 111 millions de livres sterling par les Seagulls, mais ils n’ont pas été en mesure de conclure l’accord, le joueur de 21 ans ayant choisi de rejoindre Chelsea à la place.

Ils ont également initialement refusé de payer 50 millions de livres sterling pour signer Romeo Lavia de Southampton, mais Liverpool a ensuite changé sa position avec une offre de 60 millions de livres sterling – seulement pour que Chelsea détourne l’accord avec le jeune de 19 ans maintenant prêt à suivre les traces de Caicedo et aller jusqu’au pont de Stamford.

Avec Liverpool qui a besoin d’un milieu de terrain profond, les Reds sont dans une situation désespérée sur le marché des transferts et selon l’ancienne star Carragher, leur situation actuelle est « une blague ».

S’adressant à Sky Sports, Carragher a déclaré: « Cela laisse Liverpool dans une situation assez difficile.

« Ils ont besoin de signer quelqu’un au milieu de terrain et les gens savent qu’ils sont désespérés. Ils ont fait une offre pour Lavia aujourd’hui pour 60 millions de livres sterling alors qu’ils ont refusé de payer 50 millions de livres sterling il y a à peine quatre ou cinq jours.

« Ça a été un gâchis absolu – c’est une blague.

« Le plus gros problème est que Liverpool sait qu’il a besoin de renforts au milieu de terrain depuis août de l’année dernière, donc il y a 12 mois.

4 Lavia semble également prête à rejoindre Chelsea pour un nouveau coup dur pour Liverpool Crédit : Getty

4 Carragher a décrit les efforts de transfert de Liverpool comme « une blague » Crédit : Getty

« Les gens pensent que je défends le FSG, je n’ai aucune relation avec eux. Mais ce n’est pas sur les propriétaires, c’est sur la structure du club de football quand vous revenez deux ans en arrière quand Liverpool était le modèle à suivre pour toutes les équipes en Europe, pas seulement la Premier League.

«Quand Liverpool gagnait la ligue et se rendait en finale de la Ligue des champions, que fait Liverpool? Ils ne dépensent pas autant d’argent que les autres équipes, mais ils produisaient ces joueurs.

«Oui, ils ont un excellent manager, mais ils avaient un gars appelé Michael Edwards au sommet du club en tant que directeur du football et un comité de transfert – ou comme vous voulez les appeler – sous lui et cela a fonctionné.

« Il est parti et son numéro 2 a pris la relève et a occupé le poste pendant six mois, puis il est parti – vous devez vous demander pourquoi ces gens quittent le club de football.

« Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses mais un gars [Jorg Schmadtke] est venu d’Allemagne et a une relation avec Jurgen Klopp mais il n’est là que pour l’été, puis il passe à autre chose et Liverpool obtient un autre directeur du football. Ainsi, en l’espace de 18 mois, Liverpool a eu quatre directeurs de football.

« Ils n’ont pas conclu d’accords. C’est votre travail dans ce rôle pour obtenir des accords sur la ligne – les deux joueurs que Liverpool a achetés avaient des clauses de rachat, donc il n’y a pas de négociation et pas de gros problème, vous respectez simplement la clause de rachat.

« Liverpool n’a pas conclu d’accords sur la ligne et c’est embarrassant que vous commenciez avec Lavia et que vous ne payiez pas un certain montant, vous optez ensuite pour Caicedo et vous obtenez quelque chose d’accord – c’est pourquoi je ne critiquerai pas les propriétaires parce que ils étaient prêts à payer 110 millions de livres sterling et à battre le record de transfert – mais aller avec lui alors qu’il parle à Chelsea depuis trois mois, mais ensuite ils retournent à Lavia – c’est un gâchis absolu.