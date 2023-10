L’ancien directeur du renseignement de la GRC, Cameron Ortis, a demandé à un subordonné de rédiger un rapport top secret sur l’utilisation de téléphones cryptés par des organisations criminelles un an avant que les procureurs ne déclarent qu’il avait divulgué des informations sensibles à un Canadien accusé d’avoir vendu de tels appareils, a entendu le jury de son procès plus tôt cette année. semaine.

Gregory O’Hayon a travaillé sous la direction d’Ortis dans une unité de la GRC appelée recherche opérationnelle (OR), qui visait à informer les hauts dirigeants des menaces émergentes sur la base des renseignements recueillis par le Canada et ses alliés.

Ortis fait désormais face à six accusations, dont quatre pour violation de la loi sur la sécurité de l’information, la loi destinée à empêcher les fuites d’informations sensibles de grande valeur.

L’équipe de défense a déclaré qu’Ortis, qui a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui, avait une « histoire convaincante » à raconter et qu’il avait « l’autorité » pour faire tout ce qu’il faisait.

Ortis, tenu en permanence au secret, est accusé d’avoir partagé “intentionnellement et sans autorisation” des informations opérationnelles spéciales avec Vincent Ramos, chef d’une entreprise qui fournissait des téléphones cryptés à des criminels, notamment un cartel de la drogue et un syndicat de blanchiment d’argent accusé du financement du terrorisme. Selon l’acte d’accusation, il est accusé de fuite entre le 1er février et le 31 mai 2015.

Selon des preuves déjà présentées au tribunal, la GRC recueillait des informations sur l’entreprise de Ramos, Phantom Secure, dans le cadre d’une opération baptisée Projet Saturation. Le FBI a arrêté Ramos aux États-Unis en 2018, déclenchant l’enquête de la GRC sur Ortis.

Selon une transcription expurgée du témoignage d’O’Hayon, il a déclaré au jury qu’on lui avait demandé de « synthétiser les renseignements » sur Phantom Secure.

“Et qui t’a demandé de faire ça ?” » a demandé le procureur de la Couronne John MacFarlane.

“Le directeur de l’époque, M. Ortis”, a déclaré O’Hayon. “Parce qu’à l’époque, tant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme que dans celui du crime organisé, il y avait une préoccupation majeure quant à l’utilisation croissante de communications cryptées par les organisations et les individus qui nous intéressaient.”

Témoignage tenu à huis clos

O’Hayon est le deuxième témoin à témoigner à huis clos lors du procès. Une transcription expurgée de ce que le témoin de la Couronne a déclaré mercredi dans la salle d’audience à huis clos a été rendue publique aux médias vendredi.

Un consortium d’organisations médiatiques, dont CBC News, s’est opposé à la décision de garder confidentiels les témoignages de certains témoins, mais a perdu. D’autres détails de la mesure de secret sont couverts par une interdiction de publication.

O’Hayon a déclaré avoir rédigé ce rapport à l’aide d’informations recueillies auprès des partenaires du renseignement du Canada et stockées sur le réseau top secret du Canada (CTSN), un réseau informatique utilisé par le gouvernement fédéral pour partager des informations classifiées.

“Et avez-vous fait votre rapport à M. Ortis ?” » demanda MacFarlane.

“Je l’ai fait”, a déclaré O’Hayon.

Vincent Ramos est arrêté par la police de Bellingham le 7 mars 2018. (Département de police de Bellingham)

Une copie du rapport a été versée en preuve dans le cadre de l’exposé conjoint des faits, bien qu’elle soit en grande partie expurgée.

“J’avais collecté des reportages sur une période de deux ans”, a déclaré O’Hayon au jury. “On m’a uniquement demandé d’examiner ce que les services de renseignement de sécurité rapportaient à ce sujet.”

O’Hayon a déclaré qu’il avait été recruté pour travailler dans la recherche opérationnelle par Ortis alors que l’unité venait tout juste de décoller.

Il a déclaré que l’équipe avait beaucoup de liberté pour travailler sur des projets, mais pas “carte blanche”.

Le membre civil vétéran a déclaré que la RO n’avait pas participé aux opérations d’infiltration de la police.

“Parce que nous étions une unité de renseignement, d’analyse et de renseignement, et ce n’est pas notre travail”, a-t-il déclaré.

Pour la deuxième fois, la Couronne a interrogé l’un de ses témoins sur les habitudes de course d’Ortis.

“Je me souviens de l’avoir vu courir et d’avoir été étonné de sa vitesse”, a déclaré O’Hayon.

La transcription du contre-interrogatoire n’a pas encore été rendue disponible.