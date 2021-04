Les fans du film d’animation Pixar de 2007, Ratatouille, se souviennent peut-être du génie rat Rémy, qui avait des talents extraordinaires pour créer de la nourriture somptueuse, mais attendez de rencontrer Remy dans la vraie vie. Dans un post Instagram partagé par l’utilisateur @floofnoodles la semaine dernière, les internautes ont pu voir une présentation hilarante d’un furet déguisé en chef avec son chapeau blanc alors que le plat de ratatouille était préparé devant lui. Le réalisateur de la vidéo a tenu le furet devant la caméra alors que différentes étapes du plat de ratatouille étaient montrées au premier plan. Léchant sa bouche avec sa langue, on voit le furet balancer le bas de son corps de gauche à droite dans un mouvement de pendule. Tout comme dans le film, la publication Instagram montre également une coordination impressionnante entre un animal et un humain qui peuvent se réunir pour préparer des plats incroyables. Sous-titrant la photo, l’utilisateur a écrit que la vidéo a été réalisée à la mémoire de la ratatouille alors qu’un autocollant du chef Remy du film apparaît à côté du plat.

La vidéo a accumulé plus de 1,07584 likes depuis que la vidéo TikTok a été partagée sur Instagram. Cette interprétation créative et réelle du film d’animation a certainement impressionné les internautes qui ont partagé leurs réactions dans la section commentaires de la vidéo. Comme l’a commenté un utilisateur, «Merveilleux ️ vous et vos furets êtes bons en cuisine». Alors qu’un autre utilisateur a salué le travail réalisé dans la vidéo et a écrit: « Bon travail floofie boyo! »

En observant le furet qui se léchait la bouche dans presque chaque plan de la vidéo, un utilisateur a écrit: «Il est comme nourrir moi bon sang.

Alors qu’un utilisateur a imité le dialogue du critique culinaire du film dans les commentaires et a écrit: «Mes félicitations au chef, magnifique.» Pour certains, la vidéo était un simple «chef-d’œuvre».

Ce n’est pas la première fois que Floofnoodles présente un plat avec leur furet de compagnie déguisé en chef. Leur pseudo Instagram présente diverses vidéos où le duo est vu en train de préparer des brochettes, des tacos, des steaks et bien plus encore.

