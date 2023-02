Un fugitif de la mafia trouvé en train de travailler comme chef de pizza en France après s’être vanté de sa nourriture dans un journal

Un fugitif de la mafia qui était en fuite depuis 17 ans après avoir été accusé d’avoir battu à mort deux frères a été retrouvé travaillant dans une pizzeria en France.

Edgardo Greco, 63 ans, a été interpellé par Interpol après s’être vanté de ses authentiques recettes italiennes dans un journal stéphanois.

Le gangster ‘Ndrangheta, connu sous le nom de ‘tueur de prison’, vivait dans la ville française depuis 2014 après avoir fui un mandat d’arrêt en 2006 pour le meurtre de deux frères en Calabre.

Stefano et Giuseppe Bartolomeo ont été attirés dans le dos d’un poissonnier en 1991 et violemment battus à mort avec des barres de fer avant que leurs corps ne soient dissous dans de l’acide.

Interpol, l’organisation policière internationale basée à Lyon, en France, a déclaré que les meurtres faisaient “partie d’une” guerre mafieuse … qui a marqué le début des années 1990 “en Italie”.

Son clan Perna-Pranno était lié à une série de meurtres alors qu’il se battait pour la suprématie en Calabre dans les années 1990.

Greco, qui a été emprisonné pour vol de banque, a gagné son surnom après avoir tenté de poignarder un ennemi en prison dans les années 1980.

Mais il a disparu après avoir été accusé du double meurtre avant d’apparaître en France sous le nom de Paolo Dimitrio.

Il a d’abord commencé à travailler comme chef à Lyon et a ouvert son propre restaurant avant de s’installer à Saint-Etienne en 2014.

Les enquêteurs ont gardé un œil sur lui via ses complices, mais Greco était inconscient de leur enquête.

Il a même accordé une interview sur son expertise en matière de fabrication de pizza au journal local Le Progres.

L’article disait : « Un petit coin d’Italie vient d’élire domicile au 19 rue Pointe-Cadet.

‘C’est là que Paolo Dimitrio a choisi de réaliser son rêve : “créer une cuisine italienne élaborée, en utilisant uniquement des ingrédients frais et faits maison.”‘

Agatino Saverio Spoto, un officier de police italien des carabiniers, a déclaré: “Sa passion pour la cuisine était l’un des éléments qui l’ont trahi.”

La ‘Ndrangheta, basée dans le ‘pied’ de la péninsule italienne, est l’un des trafiquants de cocaïne les plus puissants au monde et est considérée comme la plus grande menace parmi les syndicats du crime organisé.

Ces dernières années, des gangsters ‘Ndrangheta ont été arrêtés dans toute l’Europe et même au Brésil.

“Peu importe à quel point les fugitifs essaient de se glisser dans une vie tranquille à l’étranger, ils ne peuvent pas échapper à la justice pour toujours”, a déclaré le chef d’Interpol, Jurgen Stock, cité dans le communiqué.

L’année dernière, l’un des gangsters les plus recherchés d’Italie, Giocchino Gammino, a été arrêté après 30 ans de cavale lorsqu’il a été repéré sur Google Street View en Espagne.

Le gangster, qui avait été reconnu coupable de meurtre, s’était enfui d’une prison à Rome en 2002 et vivait sous le radar à Galapagar, une ville au nord de Madrid.

Le sexagénaire avait changé de nom, travaillé comme chef et ouvert un magasin de fruits et légumes.

À proximité, ils ont trouvé une liste pour un restaurant nommé Cocina de Manu qui était fermé depuis un certain temps.

Mais sa page Facebook était toujours visible en ligne, montrant Gammino posant dans les blancs de son chef, et le menu avait une spécialité de souper sicilien, avec un design similaire à l’affiche iconique en noir et blanc du film Le Parrain.

Mais au lieu que le marionnettiste tienne les ficelles derrière Don Corleone, une paire de mains tenait une fourchette et une cuillère avec des spaghettis pendants.

Et plus tôt ce mois-ci, le patron de la mafia Matteo Messina Denaro a été arrêté après 30 ans d’évasion devant la justice.

Le chef du célèbre gang Cosa Nostra, surnommé “Le Diable” à la suite d’une série de meurtres brutaux, a été capturé lorsque des policiers armés ont envahi un établissement médical privé à Palerme, en Sicile, où il suivait un traitement.

L’homme de 60 ans avait tenté de distancer les policiers à pied et s’était frayé un chemin à travers une série de portes d’hôpital – mais il n’a atteint qu’un bar qui faisait partie du même bâtiment où il avait vu des médecins pendant contrôles du cancer du côlon.

Alors que les officiers acculaient le patron de la mafia désormais frêle, Messina Denaro leur a doucement donné son nom avant de le mettre dans une fourgonnette noire en attente devant des patients et du personnel médical choqués.

Messina Denaro, qui a fait étrangler un garçon de 12 ans et dont le corps a été dissous dans de l’acide, a été emmenée dans un lieu secret par la police immédiatement après son arrestation.

Un homme déclencheur qui se serait autrefois vanté de pouvoir “remplir un cimetière” avec ses victimes, Messina Denaro était une figure de proue de Cosa Nostra, le véritable syndicat du crime sicilien représenté dans les films Parrain.