Un fruit à fourrure peut-il aider à améliorer l’humeur et la santé mentale ?

Résumé: Les chercheurs ont découvert que le kiwi améliore rapidement l’humeur et la vitalité, avec des effets visibles en seulement quatre jours. L’étude impliquait une intervention de 8 semaines auprès de 155 adultes présentant de faibles niveaux de vitamine C, comparant les effets des suppléments de vitamine C, d’un placebo et de kiwis.

Alors que la vitamine C a montré des améliorations marginales de l’humeur, la supplémentation en kiwi a entraîné une augmentation significative de la vitalité, de l’humeur et de l’épanouissement général. Cette recherche met non seulement en évidence les bienfaits rapides du kiwi sur la santé mentale, mais souligne également les avantages des aliments complets par rapport aux suppléments.

Il a été constaté que le kiwi améliore l’humeur et la vitalité en quatre jours, avec un pic entre 14 et 16 jours. L’étude suggère que les aliments entiers comme le kiwi ont des effets synergiques sur la santé mentale, dépassant ceux des suppléments de vitamine C. Cette recherche introduit une nouvelle méthode utilisant des enquêtes intensives sur smartphone pour suivre en temps réel les changements d’humeur.

Source: Université d’Otago

Le kiwi s’est révélé être un puissant stimulant de l’humeur et de nouvelles recherches de l’Université d’Otago ont montré à quelle vitesse ses effets peuvent être.

Dans une étude publiée dans Le journal britannique de la nutritionles chercheurs ont découvert que le fruit à fourrure améliorait la vitalité et l’humeur en seulement quatre jours.

Le professeur Tamlin Conner, co-auteur du Département de psychologie, affirme que les résultats offrent aux personnes un moyen tangible et accessible de soutenir leur bien-être mental.

“C’est formidable pour les gens de savoir que de petits changements dans leur alimentation, comme l’ajout de kiwis, pourraient faire une différence dans la façon dont ils se sentent au quotidien.”

L’apport en vitamine C a été associé à une amélioration de l’humeur, de la vitalité, du bien-être et à une diminution de la dépression, tandis qu’une carence en vitamine C est associée à une dépression plus élevée et à des troubles cognitifs.

Cependant, le professeur Conner affirme que des recherches limitées ont évalué la rapidité avec laquelle l’amélioration de l’humeur se produit après l’introduction de suppléments de vitamine C ou de sources d’aliments entiers.

Les chercheurs visaient à combler cette lacune avec une intervention diététique de 8 semaines auprès de 155 adultes présentant une faible teneur en vitamine C.

Les participants prenaient quotidiennement soit un supplément de vitamine C, un placebo ou deux kiwis. Ils ont ensuite rapporté leur vitalité, leur humeur, leur épanouissement, la qualité de leur sommeil, leur quantité et leur activité physique à l’aide d’enquêtes sur smartphone.

Les chercheurs ont découvert que la supplémentation en kiwis améliorait la vitalité et l’humeur en quatre jours, avec un pic entre 14 et 16 jours, et améliorait l’épanouissement à partir du 14e jour. La vitamine C, en revanche, a légèrement amélioré l’humeur jusqu’au 12e jour.

L’auteur principal, le Dr Ben Fletcher, qui a mené la recherche dans le cadre de son doctorat à Otago, affirme que comprendre les nuances du moment et de la manière dont ces effets se produisent au quotidien contribue à notre connaissance des avantages potentiels des aliments et suppléments riches en vitamine C. sur la santé mentale.

« Cela nous aide à comprendre que ce que nous mangeons peut avoir un impact relativement rapide sur ce que nous ressentons.

“Nos participants avaient une santé mentale relativement bonne au départ et avaient donc peu de marge d’amélioration, mais ils ont quand même signalé les bienfaits des interventions à base de kiwi ou de vitamine C”, dit-il.

Il ajoute que, même si les comprimés de vitamine C ont montré certaines améliorations, l’étude souligne les effets synergiques potentiels de la consommation d’aliments entiers comme le kiwi.

« Nous encourageons une approche holistique de la nutrition et du bien-être, en incorporant divers aliments riches en nutriments dans votre alimentation. »

Outre les implications directes pour les personnes cherchant à améliorer leur bien-être mental, le professeur Conner affirme que l’étude introduit une nouvelle méthodologie dans la recherche nutritionnelle.

“L’utilisation d’enquêtes intensives sur smartphone offre une compréhension en temps réel des changements quotidiens dans les résultats liés à l’humeur.”

Recherche originale : Accès libre.

“Les données d’une enquête sur smartphone révèlent l’évolution dans le temps des changements d’humeur suite à une intervention en matière de vitamine C ou de kiwi chez les adultes ayant un faible taux de vitamine C.» par Tamlin Conner et al. Journal britannique de nutrition

Les données d’une enquête sur smartphone révèlent l’évolution dans le temps des changements d’humeur suite à une intervention en matière de vitamine C ou de kiwi chez les adultes ayant un faible taux de vitamine C.

Les aliments riches en vitamine C peuvent améliorer l’humeur ; cependant, la durée de ces avantages est inconnue. Cette étude a utilisé des enquêtes longitudinales intensives sur smartphone issues d’un essai à trois bras contrôlé par placebo pour déterminer les changements liés à l’humeur suite à une supplémentation en vitamine C (comprimé de 250 mg/j), en kiwis (2 kiwis SunGold™/j) ou en placebo (1 comprimé). /d). Les données secondaires ont été analysées à partir de l’essai KiwiC for Vitality (ID d’essai : ACTRN12617001031358).

Adultes (n 155, 63 % de femmes, âgées de 18 à 35 ans) présentant un faible taux plasmatique de vitamine C (<40 μmol/l) ont effectué une période d'introduction de 14 jours, une intervention de 28 jours et une élimination de 14 jours. Les participants ont déclaré leur vitalité (SF-36), leur humeur (perturbation totale de l'humeur POMS), leur épanouissement (échelle d'épanouissement), leur qualité, leur quantité et leur activité physique tous les deux jours à l'aide d'enquêtes sur smartphone.

La vitamine C plasmatique, mesurée tous les quinze jours, a atteint la saturation après 2 semaines de supplémentation en vitamine C ou en kiwi. La supplémentation en kiwis a amélioré la vitalité et l’humeur en 4 jours, avec un pic entre 14 et 16 jours, et a amélioré l’épanouissement à partir du 14e jour. La vitamine C a légèrement amélioré l’humeur jusqu’au 12e jour.

Les analyses incrémentielles de l’ASC ont révélé des effets globaux significatifs de la consommation de kiwis sur la vitalité et l’humeur par rapport au placebo, qui étaient plus forts que les effets des comprimés de vitamine C, mais atténués lors de l’ajustement des covariables. Les analyses de sensibilité des participants ayant un faible statut initial en vitamine C ont révélé une amélioration de l’humeur (vitamine C et kiwi) et un épanouissement (kiwi uniquement).

Il s’agit de la première étude à utiliser des enquêtes intensives sur smartphone pour modéliser l’évolution quotidienne des états liés à l’humeur suite à une intervention en vitamine C et met en évidence l’intérêt de l’utilisation d’enquêtes sur smartphone pour révéler les changements temporels dans les résultats liés à l’humeur après une supplémentation en nutriments.