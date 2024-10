Un front froid pourrait apporter des chances de pluie tant attendues à Dallas-Fort Worth. C’est à ce moment-là

Après une période prolongée de temps chaud à chaud jusqu’en octobre, les habitants du nord du Texas se demandent peut-être quand le temps va se rafraîchir.

Le vendredi 25 octobre, le temps devrait être chaud et sec, avec des températures allant de mi--Années 80 à 90selon le bureau du National Weather Service à Fort Worth.

Sur la base des données du NWS jusqu’au 24 octobre, le mois a connu huit jours avec une température élevée de au moins 90 degrés.

Mais la fin est en vue.

La semaine prochaine, Fort Worth aura un risque de précipitations.

Le service NWS déclare : « Des températures supérieures à la normale et des conditions sans pluie prévaudront au cours des prochains jours… mais il y a potentiel de changement de modèle à la fin de la semaine prochaine avec une forte probabilité (80 %) de pluie mesurable.

L’agence prévoit également une probabilité de 20 % d’averses de pluie à partir du 30 octobre.

« Si les prévisions actuelles se vérifient, ce mois d’octobre sera éliminé de la course au mois d’octobre le plus sec jamais enregistré… un honneur que je pense que nous aimerions tous transmettre ! » a déclaré un météorologue de Fort Worth.

Quand pourrait-il pleuvoir et se rafraîchir à Fort Worth ?

Le « front froid » en question n’a pas les températures les plus froides ; cependant, c’est mieux que la chaleur en ce moment. Il est important de noter que le Farmer’s Almanac et la National Oceanic and Atmospheric Administration prédisent un «hiver tempéré et sans incident » avec « conditions chaudes et sèches.

Fort Worth sera chaud et sec pour le reste de la semaine.

Le Fort Worth Le service météorologique national prédit:

Vendredi 25 octobre :

Jour : Ensoleillé, avec une maximale de 89. Vent du sud-ouest de 5 à 10 mph.

Nuit : Généralement clair, avec un minimum autour de 65. Vent du sud-est d’environ 5 mph, devenant du nord-nord-est après minuit.

Samedi 26 octobre :

Jour : Ensoleillé, avec un maximum proche de 85. Vent du nord environ 5 mph.

Nuit : Généralement clair, avec un minimum d’environ 64. Vent du nord environ 5 mph, devenant est-sud-est après minuit.

Dimanche 27 octobre :

Jour : Ensoleillé, avec un maximum proche de 88. Vents du sud-sud-est d’environ 5 mph.

Nuit : Clair, avec un minimum d’environ 66. Vent du sud-est de 10 à 15 mph, avec des rafales pouvant atteindre 20 mph.

Lundi 28 octobre :

Jour : Ensoleillé, avec un maximum proche de 87. Vent du sud de 15 à 20 mph, avec des rafales pouvant atteindre 35 mph.

Nuit : Généralement claire, avec un minimum d’environ 66.

Mardi 29 octobre :

Journée : Ensoleillée, avec un maximum proche de 86.

Nuit : Généralement claire, avec un minimum d’environ 68.

Mercredi 30 octobre :