Un frigo trop loin ? Vivre durablement à New York en débranchant les appareils

Il y a ceux pour qui le recyclage et le compostage ne suffisent pas, qui ont réduit leurs déchets annuels à presque zéro, ont abandonné leur sèche-linge ou renoncé à voler, et sont prêts à franchir la prochaine étape en explorant les frontières de la vie durable.

Pour Josh Spodek, résident de Manhattan et végétalien, cela signifiait se passer de réfrigérateur, qu’il a identifié comme la plus grande source d’utilisation électrique dans son appartement de Greenwich Village.

Spodek a commencé par décider de ne plus utiliser d’emballage, et un petit pas en a conduit un autre.

Maintenant, il vit pratiquement sans réseau dans une ville qui, à bien des égards, est la quintessence des réseaux.

“C’était un changement de mentalité suivi d’une amélioration continue”, déclare Spodek.

Il a d’abord débranché le réfrigérateur pendant trois mois d’hiver, puis l’année suivante pendant environ six mois – de novembre au début du printemps – lorsque la nourriture se conservait généralement environ deux jours sur le rebord de sa fenêtre. Maintenant, il n’a plus de réfrigérateur depuis plus d’un an.

Spodek se tient devant son comptoir de cuisine empilé avec une variété de fruits frais alors qu’il se prépare à quitter son appartement de Greenwich Village, où il a abandonné son réfrigérateur pour une vie durable. (Bebeto Matthews/Associated Press)

Spodek s’empresse de souligner qu’il n’est pas contre la réfrigération en général, mais considère qu’il n’est pas nécessaire que tout le monde fonctionne 24h/24 et 7j/7. Dans de nombreuses régions du monde, note-t-il, les réfrigérateurs sont rares.

“Les habitants de Manhattan vivaient sans réfrigération jusqu’au milieu du 20e siècle”, dit-il, “donc c’est clairement faisable”.

Les préoccupations de sécurité

Les critiques s’empressent de souligner que cette expérience ne doit pas être prise à la légère.

« La vie des gens peut être en danger si certains aliments disparaissent. Certains produits laitiers partent très facilement et rapidement si vous ne faites pas attention », explique Frank Talty, fondateur et président du Refrigeration Institute de New York, qui forme des étudiants à l’installation et à l’entretien de réfrigérateurs et de climatiseurs.

Lorsqu’il a débranché son réfrigérateur pour la première fois, Spodek déclare : « Honnêtement, je n’étais pas sûr de pouvoir survivre une semaine sans. Je n’avais pas vraiment de plan pour me débrouiller sans.

“Mais je me suis dit que ça ne me tuerait pas et que je pourrais toujours le rebrancher.”

Les sceptiques disent que les achats quotidiens ne sont pas une option pour beaucoup

Être végétalien sans avoir besoin de réfrigérer de la viande ou des produits laitiers aide certainement.

Les sceptiques – et ils sont nombreux – soulignent que se passer de réfrigérateur nécessite des achats alimentaires quasi quotidiens.

Pour ceux qui ont une famille nombreuse ou qui doivent conduire pour faire leurs courses, des courses plus fréquentes pourraient annuler les économies d’énergie. Sans oublier que les inconvénients seraient intenables pour la plupart.

De plus, les améliorations apportées aux réfrigérateurs au fil des ans signifient qu’ils consomment généralement moins d’énergie que, par exemple, un système de chauffage ou un chauffe-eau.

“Bien qu’il soit toujours louable d’utiliser moins d’énergie, la plupart des ménages pourraient avoir plus d’impact en adoptant des moyens plus efficaces de chauffer et de refroidir leur maison, comme une pompe à chaleur”, déclare Joe Vukovich, défenseur de l’efficacité énergétique au Natural Resources Defense Council. .

Spodek prépare des produits frais pour la fermentation dans le cadre d’un régime alimentaire qui soutient un mode de vie durable de consommation quasi nulle. Spodek cuisine avec un autocuiseur électrique, qui est alimenté par un panneau solaire portable et une batterie. (Bebeto Matthews/Associated Press)

Alors que les réfrigérateurs “étaient extrêmement inefficaces dans les années 70 et 80, leur efficacité énergétique a considérablement augmenté depuis” et continue de s’améliorer, dit-il.

De nombreux magasins recyclent également les vieux réfrigérateurs, et certaines entreprises de services publics offrent des incitations au retrait des anciens modèles.

De plus, le simple fait d’utiliser votre réfrigérateur différemment peut faire une différence, dit Vukovich : Ouvrir la porte moins fréquemment, par exemple, permet d’économiser de l’énergie.

“Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration, mais l’histoire des réfrigérateurs plus respectueux de l’environnement est une énorme réussite”, déclare Vukovich.

Pourtant, Spodek note que les réfrigérateurs fonctionnent généralement sans arrêt : “Si tout le monde pouvait vivre sans réfrigérateur pendant, disons, deux semaines au cours de l’année, cela économiserait une quantité d’énergie extraordinaire.”

Et ils pourraient apprendre quelque chose.

Au-delà des économies d’énergie, Spodek – qui travaille comme coach exécutif, enseigne le leadership en tant que professeur auxiliaire à l’Université de New York, et blogue et podcast sur ses expériences – dit que le fait de ne pas avoir de réfrigérateur a amélioré sa qualité de vie.

Des aliments plus frais et plus sains

Il achète des produits frais sur les marchés fermiers, reçoit des cartons de produits d’une coopérative agricole (ASC, ou agriculture soutenue par la communauté), conserve un stock de haricots secs et de céréales et est devenu adepte de certaines techniques de fermentation.

Il cuisine avec un autocuiseur électrique et, très rarement, un four grille-pain, les alimentant avec un panneau solaire portable et une batterie. Puisqu’il vit dans un appartement en ville, cela signifie monter (et descendre) le panneau et la batterie 11 volées d’escaliers quelques fois par jour jusqu’au toit de son immeuble.

Spodek travaille sur son ordinateur portable qui se recharge à partir d’un kit solaire portable installé sur le toit de son immeuble de Greenwich Village le 24 janvier. (Bebeto Matthews/Associated Press)

C’est un exercice qu’il décrit comme “presque spirituel”. Lorsqu’il monte les escaliers, dit-il, il pense aux gens du monde entier qui vivent sans commodités modernes.

“Grâce à cela, j’apprends certainement plus sur leurs cultures que si je volais quelque part pendant une semaine.”

Sans réfrigérateur, il a également appris à mieux cuisiner et à utiliser une plus grande variété de produits de saison.

« En hiver, ce ne sont que des betteraves, des carottes, des pommes de terre et des oignons, ainsi que des haricots secs et des céréales. J’ai réalisé que c’est comme ça que la cuisine se passe. Vous prenez ce que vous avez et vous lui donnez bon goût », dit-il. “Et maintenant, je n’ai plus qu’à manger ce que j’achète avant que ça ne se gâte, ou le mariner pour que ça dure un peu plus longtemps.”

Autres aspects de ses efforts pour vivre de manière plus durable : Spodek dit qu’il n’a pas sorti la poubelle depuis 2019. C’est parce qu’il dit qu’il n’a pas encore produit assez de déchets non compostables et non recyclables pour la remplir.

Il n’a pas non plus volé depuis 2016 (ses parents habitent à proximité).

Bien que cela ne change pas le monde si une personne consomme un peu moins d’énergie en débranchant son réfrigérateur, Spodek note que, comme pour le mouvement zéro déchet, “ce que je fais a de l’importance”.

« Donner l’exemple à des millions de personnes pour qu’elles voient que c’est même possible ? C’est énorme.”