Un frère surprend sa sœur avec un tout nouveau Scooty, un moment d’émotion qui devient viral

Un lien fraternel ne ressemble à aucun autre; vous vous battez comme un fou mais êtes toujours là l’un pour l’autre. Une vidéo illustrant un lien fraternel fort devient virale. Dans une récente vidéo réconfortante, un frère surprend sa sœur avec un scooty, la laissant en larmes. La vidéo a été partagée par l’utilisateur des médias sociaux Aishwarya Bhadane sur Instagram.

La vidéo commence avec Aishwarya ouvrant une boîte-cadeau alors que son frère se tient à côté d’elle. Sa réaction change instantanément lorsqu’elle ouvre la boîte et remarque la clé à l’intérieur. Lorsqu’elle découvre que son frère lui a offert un scooty, elle fond en larmes de joie et le serre dans ses bras. Il lui demande alors d’emmener son scooter faire un tour et même alors, la sœur accablée est vue en train de sangloter en larmes de joie. En plus de l’adorable vidéo, elle a écrit une légende qui dit “Amour pur”.

Regardez la vidéo réconfortante ci-dessous :

La vidéo a récolté plus de 10 millions sur Instagram. En partageant la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont exprimé à quel point la vidéo était adorable, tandis que certains souhaitaient eux aussi avoir un frère comme lui. L’un des utilisateurs a écrit : « J’aimerais aussi avoir un frère comme celui-ci… Je ne veux pas de cadeaux, je veux juste un frère aimant et attentionné ». Un autre utilisateur a écrit : « Les frères sont des bénédictions ». Un troisième utilisateur a écrit : “Cette adorable vidéo frère-sœur m’a fait pleurer”. Un quatrième utilisateur a écrit : “J’adore ce moment où elle n’a pas pu gérer son bonheur et l’a montré en larmes de joie”. “Quel beau moment”, a exprimé le cinquième utilisateur.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo mettant en scène un lien frère-sœur devient virale sur Internet. Plus tôt, une vidéo montrant la complicité entre un frère et ses trois sœurs avait épaté les internautes. Le clip a commencé avec trois filles habillées de la même manière assises ensemble. En quelques secondes, un jeune garçon est entré avec trois bouquets dans les mains. Il offrit à chacune de ses trois sœurs un bouquet de fleurs. À leur tour, les filles font un gros câlin à leur frère aîné. La légende du message disait: “Je ne pleure pas, c’est toi.” Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a recueilli plus de 2 millions de vues sur Instagram.

