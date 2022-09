Un frère sauve sa petite sœur de la chute du canapé et gagne des cœurs en ligne

Les frères et sœurs sont le premier compagnon de jeu d’un enfant et les frères et sœurs entretiennent une relation assez douce et aimante. Malgré le fait que frère et sœur ont leur propre part de combats, ils se soutiennent également en cas de besoin. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant un garçon protégeant sa petite sœur de tomber du canapé, témoigne du lien entre un frère et une sœur. La vidéo a été partagée le 1er septembre et a recueilli plus de 9 millions de vues. Il a été retweeté plus de 49 000 fois.

La vidéo de 13 secondes montre le garçon assis sur un canapé. Il ne voit pas que sa sœur est légèrement penchée sur le canapé. Soudain, elle perd l’équilibre en jouant sur le canapé et se renverse. Elle était sur le point de toucher le sol, mais le garçon passe à l’action et la sauve rapidement de toute blessure grave. Il agrippa la chemise de sa sœur pour éviter que sa tête ne heurte le sol. La vidéo se termine avec la sœur qui pleure et le garçon qui lui masse adorablement la tête.

Ce petit garçon a rapidement sauvé sa petite sœur de la chute du canapé.. 🙏 pic.twitter.com/nu2DIV5Pgm — Buitengebieden (@buitengebieden) 1er septembre 2022

La vidéo a reçu beaucoup d’amour de la part des fans. Un utilisateur a écrit qu’il s’agit d’un instinct masculin pour protéger vos proches.

L’instinct masculin pour protéger vos proches. 💜 — ZUBY : (@ZubyMusic) 2 septembre 2022

Outre ces réactions adorables, les utilisateurs ont également proposé des gestes hilarants. Un utilisateur a écrit que les grands frères savent que peu importe qu’ils soient coupables ou non. Si le bébé pleure, il sera blâmé.

Les grands frères savent, innocents ou coupables, bébé qui pleure = blâmé — Être ou ne pas être (@jamescraig2000) 1er septembre 2022

En dehors de ces commentaires, certains utilisateurs n’ont pas aimé la vidéo. Un utilisateur a écrit que les parents laissent leur bébé avec l’enfant. L’utilisateur a qualifié toute cette vidéo de ridicule. L’utilisateur a raconté son expérience personnelle et a écrit qu’il était l’aîné de ses frères et sœurs. Il n’a jamais été laissé seul avec eux.

Pourquoi les parents laisseraient-ils même un bébé avec un enfant ? C’est ridicule. Je suis l’aîné de 5 enfants. Mes parents ne m’ont jamais laissé avec mes jeunes frères et sœurs quand ils étaient bébés. — Christine Ericksson (@sfsportsfan01) 1er septembre 2022

Une vidéo similaire est devenue virale l’année dernière où un garçon a sauvé sa sœur de l’attaque d’un chien. Le garçon nommé Bridger s’est interposé entre sa sœur et son chien pour la protéger. Pour cette raison, il a été attaqué par le chien errant et a reçu 90 points de suture à l’hôpital.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici