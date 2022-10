Un frère porte une olive indienne dans sa bouche pendant 26 ans pour honorer la promesse de Bhaidooj faite à sa sœur

Un homme a fait une promesse à sa sœur le jour de la fraternité. Et depuis, il garde une Olive Indienne (Jalpai) dans sa bouche depuis 26 ans en mémoire de sa sœur. Cela peut sembler surprenant, mais c’est vrai. Avec une bouchée, il fait tout, de manger à dormir. Même si sa sœur n’est pas en vie, il a gardé le souvenir de sa sœur florissant.

Bhaiphonta (Bhaidooj) est un jour de deuil pour Jaidev Biswas, un résident de la région d’Ashoknagar Kachua Mor. Il y a environ 26 ans, le jour de Bhai Phonta, Dada Jaidev a pris une noix d’olive indienne (Jalpai) dans sa bouche pour tenir la parole de sa sœur. La sœur de Jaidev est décédée il y a 10 ans. Jaidev Biswas, 68 ans, est un ancien employé de Power Distribution Corporation. Depuis lors, Agniveena Devi, une jeune voisine, avait l’habitude de donner “Phonta” à Jaidev chaque année sur Bhaiphonta (Bhaidooj). Ils célèbrent un lien frère et sœur. Jaidev l’aimait aussi comme sa propre sœur. Agniveena avait l’habitude de cuisiner divers menus en plus de donner des gouttes aux frères. Il a dit qu’elle avait l’habitude de cuisiner du poisson, de la viande et divers aliments de ses propres mains. Mais le chutney d’olives indien était au top du menu.

En 1996, il a goûté pour la dernière fois Indian Olive Chutney. Alors que Jaidev mangeait, sa soeur curieuse a demandé combien de temps il pouvait garder cette noix d’olive dans sa bouche. En réponse à la question de la sœur, le frère a dit qu’il le ferait tant qu’elle ne lui demanderait pas de le jeter. Pour tenir sa promesse à sa sœur, il n’a pas laissé tomber cette noix d’olive indienne de sa bouche. La sœur venait parfois voir si la graine était dans sa bouche. À un moment donné, Jaidev est devenu quelque peu mal à l’aise. Mais puisque la sœur a exprimé son enthousiasme à ce sujet, il n’a pas jeté la graine de sa bouche.

Sa soeur Agniveena s’est suicidée le 24 janvier 2012. Pour garder la mémoire de sa soeur, il garde toujours de l’huile d’olive indienne dans sa bouche. Jaidev a déclaré qu’il voulait vivre avec ce souvenir de sa sœur pour le reste de sa vie. En mangeant, en dormant et en se brossant les dents, jour et nuit, il ne retire à aucun moment la graine de sa bouche. Au début, la graine coupait l’intérieur de la bouche. Mais maintenant c’est devenu une habitude. Presque chaque jour, de nombreuses personnes du quartier veulent voir le souvenir de sa sœur après sa sortie du bazar. Jaidev n’hésite pas non plus à montrer le bâton d’olive dans sa bouche en souvenir de sa sœur.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici