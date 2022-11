Un frère et une sœur tués dans un accident de voiture commémorés lors d’une veillée aux chandelles – Shaw Local

Jan Buckley a rencontré Emil et Grace Diewald pour la première fois il y a 12 ans lors d’un cours de natation avec ses propres enfants.

“Nous nous sommes tous entendus immédiatement”, a déclaré Buckley lors d’une veillée aux chandelles dimanche pour Grace, 20 ans, et son frère, Emil, 19 ans, qui ont été tués après que le SUV Lexus dans lequel ils roulaient s’est écrasé à l’arrière d’un District 301. autobus scolaire le 31 octobre. « Gracie et Emil ont grandi avec mes enfants. Et ils étaient de la famille pour nous. Ils étaient tous les deux pleins d’énergie, d’émerveillement et d’amour. Ils étaient toujours avec des amis. Ils avaient tous les deux tellement d’amis. Ils ont tous deux touché tant de vies. Ils pouvaient être drôles et ils aimaient faire rire les autres. Ils aimaient tous les deux farouchement leurs amis, leurs animaux de compagnie et leur famille.

Buckley a déclaré que Grace et Emil resteront toujours dans les mémoires pour leur gentillesse, leur énergie positive “et leur cœur aimant”.

“L’une des citations préférées de Gracie était : ‘Les bons amis sont comme des stars, vous ne les voyez pas toujours, mais vous savez toujours qu’ils sont là.’ “, a déclaré Buckley. « L’une des paroles d’Emil était : ‘Quand le soleil se lèvera, je me lèverai.’ ”

L’aumônier Jon Hubbard a réconforté les participants à la veillée.

“Cette veillée aux chandelles est par sa propre définition et par notre intention un souvenir d’Emil et de Grace”, a-t-il déclaré. “Nos bougies allumées, lumineuses et flamboyantes, mais petites et trop éteintes, brûleront cette soirée de début d’automne avec beaucoup d’émotions. Il y a de la tristesse et du chagrin, voire de la colère face à la perte ressentie ici ce soir. Notre chagrin et notre perte ont pris la réalité des noms et des visages, ceux que nous avons aimés et chéris et avec des rêves de famille pour toujours sont déchirés.

Hubbard a rappelé aux personnes présentes à la veillée que même si Emil et Grace sont “disparus de notre vue physique, ils seront toujours dans nos cœurs et parce qu’ils sont dans nos cœurs, ils sont pour toujours avec nous”.

Les deux Diewald étaient des diplômés récents de la Central High School, qui fait partie du district 301 dans l’ouest du comté de Kane, et résidaient à St. Charles non constituée en société.

UN GoFundMe a été créée pour aider à payer les frais funéraires et toutes dépenses inconnues. Une célébration de la vie pour Grace et Emil aura lieu de 16 h à 19 h vendredi à l’église Lord of Life, 40W605 Route 38, Elburn, avec un service commémoratif pour les deux à 11 h samedi au même endroit.