AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Orlen Burns prend une photo de son défunt frère, Earl Burns. Il y en a plusieurs sur la table, mais celui-ci est le préféré d’Orlen.

Il montre un jeune comte sur le point de participer à un rodéo – tenant les rênes d’un cheval prêt à essayer de le repousser.

“Il souriait toujours”, a déclaré Orlen. “Toujours souriant, quoi qu’il arrive.”

Il y a eu une veillée funèbre pour Earl mardi. La famille et les amis ont mangé de la soupe et des pâtisseries tout en racontant des histoires sur Earl et en regardant ses photos.

Earl était l’une des 10 personnes tuées violemment le 4 septembre lors d’un saccage à l’arme blanche – le massacre le plus meurtrier de la Saskatchewan.

Le vétéran de 66 ans était de la nation crie de James Smith, où la violence a commencé tôt le matin.

Myles Sanderson, 32 ans, le principal suspect des violentes attaques contre la nation crie et la communauté voisine de Weldon, en Saskatchewan, est décédé après avoir été en détresse médicale peu après son arrestation mercredi dernier. Le service de police de Saskatoon enquête sur la mort de Sanderson et sera supervisé par l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Saskatchewan.

Son frère Damien Sanderson, 31 ans, qui faisait également face à des accusations dans les attaques, a été retrouvé mort dans une zone très herbeuse de la nation crie de James Smith deux jours après les violences.

Earl Burns Sr. a été confirmé comme l’un des décédés à la suite d’une série de coups de couteau dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan. (Association des anciens combattants des Premières nations de la Saskatchewan/Facebook)

Orlen dit que sa famille l’a appelé ce matin-là pour dire qu’Earl était mort.

Toute la famille vit dans la nation crie de James Smith, alors Orlen est monté dans son camion et s’est rendu chez Earl pour le surveiller.

En chemin, il a vu un autobus scolaire dans un fossé avec le moteur en marche – le même autobus qu’Earl utilisait pour amener les enfants à l’école.

Orlen dit qu’il l’a d’abord ignoré et a continué, mais quand personne n’a répondu à la maison d’Earl, Orlen est retourné vérifier le bus. À ce moment-là, il était environ 7 h 30 CST.

“Je suis allé dans le bus et je l’ai vu allongé sur le sol. Il était déjà mort quand je suis monté dans le bus. Il mentait dans son propre sang”, a déclaré Orlen.

“J’ai commencé à pleurer. J’ai éclaté en sanglots.”

Orlen dit qu’il pense que son frère a été poignardé dans sa propre maison, puis est monté dans le bus pour poursuivre l’accusé.

“C’est là qu’il a rendu son dernier souffle”, a déclaré Orlen.

“Au sommet d’une colline. Le bus est tombé et c’est là qu’il est mort.”

Orlen dit que lui et sa famille ont dit à la police, qui s’occupait déjà d’une autre scène dans la communauté. Selon la GRC, il y avait 13 scènes de crime différentes au total.

Orlen dit que son père, sa sœur et deux autres frères ont découvert Earl peu de temps après.

“Ils l’ont perdu”, a-t-il dit.

Orlen dit que lui et son frère étaient proches. Les enfants ont été forcés d’aller dans un pensionnat près de Duck Lake, en Saskatchewan, alors qu’ils étaient enfants. Les souvenirs préférés d’Orlen sont la compétition dans des rodéos, le hockey et le soccer ensemble. Les deux chassaient également ensemble.

“C’était un très bon tireur, pour un gars de l’armée”, a déclaré Orlen avec un sourire.

Assistance communautaire à proximité

Avant la veillée de mardi, Orlen et d’autres se sont rendus à une veillée à Prince Albert, organisée par le Prince Albert Grand Council. Environ 200 personnes se sont présentées mardi soir pour allumer des bougies, écouter les discours d’une douzaine de chefs et chanter Soutenez-moi.

“Il s’agit d’un système de soutien qui doit être vu dans le monde entier, et en particulier les habitants de James Smith et Weldon”, a déclaré Sheryl Kimbley, l’organisatrice de l’événement.

“Nous voulons toujours nous assurer qu’ils savent quand l’histoire s’estompe – quand elle commence à être perdue pour le monde – nous garderons toujours notre lumière allumée.”

Un tipi à Prince Albert portait sur les côtés les visages des 10 personnes tuées lors des coups de couteau du 4 septembre. (Sam Samson/CBC)

Orlen a déclaré que la veillée l’avait aidé.

“C’était bien. Ça m’a calmé. Parce que j’étais assez en colère quand j’ai appris qu’il avait été assassiné”, a-t-il déclaré.

“Nous voulions aller les chercher, mais la police ne voulait pas de nous là-bas. Ma femme m’a fait rester à la maison. Je me promenais avec mon arme dans la maison, car il n’a pas encore été attrapé.”

Environ 200 personnes ont tenu des bougies et ont chanté à Prince Albert, en Saskatchewan. lors d’une veillée pour les personnes tuées lors du massacre au couteau le 4 septembre. (Sam Samson/CBC)

Le ministre fédéral visite la Nation crie de James Smith

D’autres familles continuent d’organiser des funérailles.

Les offices de Bonnie Burns et Gregory Burns, une mère et son fils, devaient avoir lieu mardi. Mais lorsque le partenaire de Bonnie, Brian (Buggy) Burns, s’est rendu compte qu’un autre de leurs fils avait un anniversaire ce jour-là, il l’a changé. La communauté a plutôt organisé une fête d’anniversaire ce jour-là, selon Buggy.

La communauté a également accueilli un invité mardi. La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a assisté à des funérailles dans la nation crie de James Smith, selon son attachée de presse.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, visite la Nation crie de James Smith cette semaine. (Justin Tang/Presse canadienne)

“Il était très important d’être dans la nation crie de James Smith aujourd’hui alors qu’ils inhumaient un membre bien-aimé de la communauté”, a écrit Hajdu dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Le gouvernement fédéral sera là pour soutenir la communauté dans la poursuite de son cheminement vers la guérison. Comme ils me l’ont dit aujourd’hui, ils restent ‘#JamesSmithCreeNationStrong.'”

Les Services aux Autochtones ont déclaré qu’Ottawa aiderait la communauté avec des choses comme certains frais funéraires, des hôtels et de la nourriture pour les personnes déplacées en raison de la violence et la sécurité à James Smith.

Couché un frère et meilleur ami pour se reposer

Orlen dit que la colère est partie maintenant.

“Encore un peu coché, il a trouvé la solution de facilité”, a déclaré Orlen à propos de Myles Sanderson.

Pour l’instant, il se concentre sur les prochains jours. Mercredi, le corps d’Earl sera renvoyé à la Nation crie de James Smith pour ses funérailles samedi matin.

Orlen se souvient d’avoir récemment parlé avec son frère chez leur père. Earl était avec ses deux petits-fils sur des quads.

C’était une belle visite, a déclaré Orlen. Le dernier qu’ils auraient ensemble.

“C’était un bon ami. Mon meilleur ami.”