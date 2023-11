Un « frère de la technologie et un frère du poker » ont un plan pour légaliser les paris sportifs en Californie – s’ils parviennent à convaincre les tribus

“Toute l’approche a été une erreur depuis le tout début”, a déclaré James Siva, président de la California Nations Indian Gaming Association, lors d’une webdiffusion cette semaine. “L’approche consistant essentiellement à tenir les pieds des tribus sur le feu – soit vous allez vous rallier à cela, soit nous allons le faire – cela ne fonctionnera jamais avec nous.”

Thompson et Collins font le grand pari que les tribus amérindiennes puissantes et bien implantées de Californie mettront de côté leur colère d’avoir été exclues dès le début du processus et se joindront au projet. Alors que le cycle de qualification de l’initiative de vote est en cours, ils imposent une décision rapide aux tribus qui viennent de dépenser des centaines de millions de dollars pour repousser les opérateurs extérieurs à l’État DraftKings et FanDuel et poursuivre leur propre initiative de paris, qui a échoué.

Thompson a fait valoir que les avantages financiers en font une offre irrésistible. Il s’engage à offrir une aubaine aux tribus en déplaçant les actifs des sites offshore illégaux où de nombreux Californiens parient actuellement sur le contrôle tribal – des transferts qu’il gérerait, lui donnant une part des recettes. Il a promis de financer la campagne sans solliciter un centime des tribus, estimant que la collecte de signatures pour le seul projet de vote pourrait coûter 25 millions de dollars.

“Les gens pensent simplement : ‘C’est trop beau pour être vrai'”, a déclaré Thompson à POLITICO dans l’une de ses premières interviews approfondies avec les médias depuis la soumission de la mesure électorale le mois dernier. « Nous savions que nous pouvions y parvenir et trouver une solution pour les tribus. »

Les tribus n’en sont pas si sûres. Thompson et son équipe se sont aliénés des alliés potentiels en se précipitant avant d’obtenir la bénédiction des chefs tribaux. Cela a alimenté les soupçons quant à ses motivations et les critiques concernant une stratégie paternaliste consistant à dicter aux tribus, même s’il a promis de ne pas procéder sans elles.

Cette réaction prudente a renforcé un truisme de la politique californienne : ne plaisantez pas avec les tribus sur leur territoire.

“Si vous arrivez et que vous manquez de respect aux tribus, vous manquez de respect aux chefs tribaux, vous arrivez avec ce genre d’air de savoir ce qui est le mieux pour le pays indien, vous avez fini avant même de commencer”, a déclaré Siva. « Quiconque veut entrer dans cet État, cela commence et se termine par les tribus – point final. »

Une campagne de paris sportifs en 2024 semblait peu probable après que la campagne de près d’un demi-milliard de dollars de 2022 ait abouti à une impasse coûteuse et à des électeurs aigris, qui ont rejeté les deux initiatives par plus de 30 points. Mais Thompson a bouleversé cette logique le mois dernier lorsqu’il a déposé deux initiatives, écrivant aux chefs tribaux que « nous ne pensons pas qu’attendre encore deux ans soit dans le meilleur intérêt des tribus californiennes.

Cela a déclenché une frénésie de questions sans réponse : qui était ce promoteur ? Qu’est-ce qu’il retirait de ça ? Et pourquoi procédait-il de cette façon ?

“En gros, ce que vous avez, c’est : un frère de technologie et un frère de poker entrent dans un bar”, a déclaré Victor Rocha, membre de Pechanga et consultant politique qui écrit sur les jeux de hasard. “Ou entrez dans le bureau du secrétaire d’État.”

Pour certains responsables autochtones, la poussée de Kasey Thompson et de son équipe fait écho aux tentatives de DraftKings et FanDuel de s’implanter en Californie l’année dernière. | Scott Olson/Getty Images

Thompson a passé des années dans le monde du jeu haut de gamme. Il a capitalisé sur l’engouement pour le poker au milieu des années 2000 en lançant une publication sur les jeux d’argent appelée All In Magazine, et ses réseaux sociaux regorgent de photos de lui. voler en jet privé, assister à des événements de poker caritatifs et fréquenter des célébrités. Il dit avoir joué aux parties de poker à enjeux élevés qui ont inspiré le film « Molly’s Game ».

Une fois établi dans l’industrie du jeu, Thompson a travaillé avec le Pala Band of Mission Indians, basé en Californie du Sud, pour lancer en 2013 une plateforme de paris appelée Pala Interactive. Il a collaboré sur ce projet avec Collins, dont les activités comprennent une société de crypto-monnaie, Tether, qui a dessiné fédéral et contrôle de l’État sur sa solvabilité, car les défaillances du marché comme l’effondrement de FTX ont secoué l’industrie de la cryptographie. Reeves et d’autres représentants de Tether ont déclaré que les finances de l’entreprise étaient saines et ont noté qu’ils publiaient régulièrement des informations financières.

Il y a un an et demi, a déclaré Thompson, il a commencé à formuler un plan au profit des tribus californiennes et à éliminer les paris sur le marché gris. Il dit maintenant qu’il a une campagne électorale « entièrement financée » prête, bien qu’il soit resté vague sur ses donateurs, suggérant qu’ils ont travaillé à Wall Street et notant comment des géants de la finance comme Blackstone soutenu un accord pour le site PokerStars.

«C’est le meilleur de l’industrie», a-t-il affirmé. “C’est le plus grand des grands.”

Thompson a déclaré qu’il avait passé des mois à préparer le terrain pour cette mesure en discutant avec les chefs tribaux et en intégrant leurs commentaires. Il a fait valoir que même si aucune tribu n’a publiquement adopté la proposition, le silence collectif « ne signifie en aucun cas qu’ils sont contre ». Si les tribus ne clament pas leur enthousiasme, dit Thompson, c’est parce que « personne ne veut se montrer le premier » lorsqu’elles étudient la proposition.

Mais Thompson n’a voulu nommer personne qu’il a rencontré, et aucune tribu n’a confirmé publiquement avoir pris contact avec son équipe. Quatre chefs ou représentants tribaux contactés par POLITICO ont désavoué l’initiative. Cela comprenait les anciens partenaires commerciaux de Thompson et Reeves au sein de la Pala Band of Mission Indians.

Un porte-parole de la tribu Pechanga, Jacob Mejia, a déclaré qu’il ne connaissait aucune tribu favorable et a licencié « quelques riches » poursuivant un projet « cynique et ridicule » qui porte atteinte à la souveraineté tribale.

“À ma connaissance, il est clair que la grande majorité des tribus de Californie ne soutiendront pas cet effort douteux et secret”, a déclaré Bo Mazzetti, président de la bande Rincon des Indiens Luiseno, dans un courrier électronique.

Pour certains responsables autochtones, la pression de Thompson et de son équipe fait écho à la tentative de DraftKings et FanDuel de s’implanter en Californie l’année dernière, mais qui a été contrecarrée par les ressources financières des tribus et leur influence politique de longue date. Ils se hérissent à la vue des intrus qui arrivent.

“C’est intéressant de voir le genre de récit sur : ‘Oh, nous voulons juste commencer la conversation'”, a déclaré Siva. “Vous n’êtes tout simplement pas présent dans la pièce pour la conversation.”

Ce sentiment indique le travail que Thompson et Collins ont à faire. Thompson a cherché à cultiver son soutien, notamment en envoyant une lettre à Siva lui disant que « tout le monde vous aime vraiment ». Collins a décrit les conversations en cours avec les tribus et a déclaré que la campagne semblait « optimiste » quant à ses perspectives.

“Il ne s’agit pas simplement de deux types choisis au hasard qui soumettent une proposition”, a déclaré Collins. “C’est une stratégie très bien pensée et bien conçue.”