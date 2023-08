Un frère de 24 ans, une sœur et deux amis de 18 ans tués dans l’accident de Clonmel, nommés Gardai décrivant une « scène très difficile »

UNE COMMUNAUTÉ est en deuil après que trois jeunes filles de 18 ans ont été tuées dans un accident d’horreur alors qu’elles se rendaient à une fête des résultats d’examens hier soir.

Nicole Murphy, Zoey Coffey et Grace McSweeney, toutes âgées de 18 ans, ont été tuées aux côtés du frère de Grace, Luke McSweeney, 24 ans, après que la voiture dans laquelle elles voyageaient a heurté un mur à Clonmel, Tipperary.

Tragic Grace McSweeney, 18 ans, de Clonmel, est décédée dans l’accident aux côtés de son frère Crédit : document du bureau de presse de la Garda

Luke McSweeney, 24 ans, conduisait les trois filles pour célébrer leurs résultats Crédit : document du bureau de presse de la Garda

On se souvient de Nicole Murphy, 18 ans, de Ballypatrick, comme étant « gentille, douce et pleine d’esprit ». Crédit : document du bureau de presse de la Garda

Zoey Coffey, 18 ans, de Kilsheelan aurait été « ravie » des résultats de son examen Crédit : document du bureau de presse de la Garda

Les amis, la famille et même le Taoiseach Leo Varadkar ont rendu hommage aux amis tragiques, qui ont été tués alors que Nicole, Grace et Zoey se rendaient à une soirée pour célébrer leurs résultats au Leaving Cert.

Varadkar a déclaré que la nation était en deuil après la tragédie – qui a eu lieu quelques semaines seulement après que Kiea McCann, 17 ans, et Dlava Mohamed, 16 ans, soient morts dans un accident alors qu’ils se rendaient à leur bal Debs à Co Monaghan.

Varadkar a déclaré : « Pour de jeunes vies, si pleines de possibilités, être écourtées de cette manière est vraiment dévastateur et déchirant. La nation entière les pleure. »

« LA NATION EN Deuil »

Le surintendant Kieran Ruane de la gare de Clonmel Garda a déclaré que la scène d’hier soir était « très difficile ».

Il a salué le travail des premiers intervenants et a déclaré que la communauté locale était « choquée et profondément attristée ».

Le haut policier a confirmé qu’un soutien serait apporté aux amis des trois adolescentes.

Le surintendant Ruane a ajouté : « Je tiens à remercier et à exprimer ma gratitude à mes collègues d’An Garda Síochána et aux autres services d’urgence qui se sont rendus sur les lieux hier soir.

« La scène a été très difficile, dans des conditions météorologiques très défavorables et le professionnalisme dont ont fait preuve tous les premiers intervenants ainsi que le soin et le respect apportés aux 4 défunts ont été exemplaires.

« Nos communautés locales, en particulier Clonmel, Kilsheelan et Ballypatrick, sont choquées et profondément attristées par ces événements.

« Je tiens à assurer nos communautés locales qu’An Garda Síochána sera là dans les jours, semaines et mois à venir pour soutenir nos communautés alors que nous faisons tous face à cette tragédie.

SOUTIEN LOCAL

«Nous voulons profiter de l’occasion pour appeler toute personne ayant des informations sur cet accident de la route à contacter l’équipe d’enquête de la gare de Clonmel Garda.

«Nous souhaitons parler à toute personne susceptible de détenir des séquences de caméra ou des images de la R678, de Mountain Road et plus particulièrement de la région de Hillview entre 19 heures et 19 h 30 pour transmettre ces séquences ou ces images à l’équipe d’enquête de la gare de Clonmel Garda.

« L’équipe d’enquête peut être contactée à la station Clonmel Garda au 052 617 7640, à la ligne confidentielle de la Garda au 1800 666 111 ou à n’importe quelle station Garda. »

Le directeur de l’école secondaire Présentation, fréquentée par Grace McSweeney et Zoey Coffey, a déclaré que les deux hommes étaient sur le point de « se lancer dans un chapitre de leur vie ».

Le directeur Michael O’Loughlin a déclaré qu’un « grand jour de célébration a maintenant été remplacé par un sentiment de chagrin et de perte insupportable ».

DES ÉCOLES DÉVASTÉES

Il a déclaré qu’« aucun mot ne peut expliquer notre chagrin, notre perte et notre chagrin » et que les deux filles avaient été « ravies de leurs résultats ».

Il a poursuivi : « Zoey et Grace étaient deux belles étudiantes, aimées de tous ceux qui les ont rencontrées et ont obtenu d’excellents résultats vendredi. Les deux filles étaient absolument ravies des résultats et attendaient avec impatience de nouveaux moments passionnants à venir.

« Grace était une personne douce et gentille. Elle était réfléchie, attentionnée et travailleuse. Grace était une gymnaste et une danseuse douée et une très bonne élève qui a eu un impact positif sur toutes les personnes qu’elle a rencontrées.

« La personnalité de Zoey était chaleureuse et dynamique. Elle était drôle, gentille et vraiment déterminée. Zoey était une travailleuse assidue et était très populaire auprès de ses pairs et de ses professeurs, et elle était au cœur de tous les aspects de la vie scolaire à Pres. »

La directrice de l’école Loretto, que fréquentait Nicole Murphy, a déclaré qu’elle avait obtenu d’excellents résultats au Leaving Cert et qu’elle envisageait l’avenir avec « enthousiasme ».

La directrice Ann McGrath a déclaré que Nicole « attendait avec impatience de commencer la prochaine phase de sa jeune vie ».

« CHAPITRE, DOULEUR ET CHAPITRE »

Elle a ajouté : « Les célébrations d’hier sont désormais remplacées par un chagrin insupportable et un sentiment de perte pour l’ensemble de la communauté locale.

« Aucun mot ne peut exprimer notre tristesse, notre douleur et notre chagrin.

« Nicole était une belle étudiante, très appréciée du personnel et des étudiants. Pendant son séjour à Loretto, elle est devenue une jeune femme gentille, douce et pleine d’esprit, et elle était une amie fidèle et de confiance. »

Et des amis ont partagé leur dévastation sur les réseaux sociaux alors que la nouvelle de la tragédie se déroulait.

Un ami de trois filles a écrit sur Facebook : « Mes beaux anges que j’ai eu l’honneur d’appeler mes meilleurs amis, je ne devrais pas avoir à vous dire au revoir à vous trois comme ça.

« Je suis toujours complètement sous le choc, il n’y a pas de mots pour expliquer ce que je ressens. Repose en paix, je ne vous oublierai jamais mes filles. »

Les corps des quatre jeunes adultes ont été transportés hier soir vers l’hôpital universitaire de Tipperary.

Gardai a informé le coroner local et des autopsies seront effectuées dans les prochains jours à l’hôpital universitaire de Waterford.

Un chagrin « insupportable »

Dans un communiqué publié cet après-midi, le président Michael D. Higgins a déclaré que « le chagrin exprimé par la communauté est presque insupportable ».

Il a déclaré : « Les pensées de tous les parents et proches, voire de toute la communauté, seront tournées vers les familles de Zoey Coffey, Nicole Murphy et Luke et Grace McSweeney, qui ont perdu la vie dans un accident de la route à Co Tipperary la nuit dernière.

« Le chagrin exprimé par la communauté est presque insupportable et j’adresse mes plus sincères condoléances à leurs familles, à toute leur communauté, aux élèves de leur année scolaire et à toute l’école, c’est-à-dire les élèves et la direction. »

Des autopsies sur les tragiques victimes de l’accident auront lieu dans les prochains jours Crédit : 2023 PA Media, tous droits réservés

La scène a été fermée au public alors que la communauté pleurait la tragédie. Crédit : Stephen Murphy @SMurphyTV